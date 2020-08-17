Caixa inicia pagamento da 5ª parcela do auxílio a quem tem Bolsa Família

Saque em dinheiro é liberado para beneficiários do Bolsa Família no mesmo dia Crédito: Siumara Gonçalves

1,9 milhão de pessoas quem recebem NIS final 1. Caixa inicia, nesta terça-feira (18), o pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial de R$ 600 aquem recebem Bolsa Família . O pagamento será efetuado primeiro para quem tem o

Além deles, outros 4 milhões de aniversariantes de setembro receberam, nesta segunda (17), via poupança digital, a 4ª, a 3ª, a 2ª ou a 1ª parcela, conforme a data em que tiveram o cadastro aprovado. Confira os calendários no final da matéria.

Os beneficiários do Bolsa Família têm um cronograma próprio e quem está no programa e preenche os requisitos para receber o auxílio emergencial não pode acumular os dois pagamentos. Com isso, a pessoa recebe apenas o que for de maior valor. No caso de mães que criam os filhos sozinhos, o valor do benefício emergencial é de R$ 1.200.

O calendário dessa parcela da população segue o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) do cartão do beneficiário, que vai de 0 a 9. A partir desta terça-feira (18), integrantes de 1,3 milhão de famílias que têm o NIS final 1 já podem sacar em dinheiro o auxílio. Já na quarta-feira (19), o valor será pago a quem tem o NIS final 2.

Nesta segunda (17), a Caixa depositou a 4ª, a 3ª, a 2ª ou a 1ª parcela do auxílio para 3,9 milhões de aniversariantes de setembro, conforme a data em que tiveram o cadastro aprovado.

1ª parcela: quem teve o cadastro aprovado em julho e não recebeu nenhum pagamento;



1ª parcela: quem contestou o cadastro entre 24 de abril e 19 de junho e foi aprovado depois disso;

quem contestou o cadastro entre 24 de abril e 19 de junho e foi aprovado depois disso; 2ª parcela: quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho;

quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho; 3ª parcela: quem começou a receber o auxílio em maio;

quem começou a receber o auxílio em maio; 4ª parcela: quem começou a receber o auxílio em abril.

Também desde segunda (17), cerca de 97 mil beneficiários nascidos em setembro e que entraram no novo calendário em razão de uma das seguintes situações também já estão com o dinheiro na poupança digital:

Contestou a negativa do auxílio entre 24 de abril e 19 de junho e teve o cadastro aprovado recentemente; ou Já tinha recebido parcelas do auxílio, mas teve o pagamento bloqueado em julho após reanálise cadastral.



É importante lembrar que quem recebeu o depósito nesta segunda (17) só pode movimentar a poupança pelo aplicativo Caixa Tem. A plataforma digital permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual. Já os saques e transferências serão liberados a partir do dia 5 de setembro para esse grupo.

VEJA OS CALENDÁRIOS DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL