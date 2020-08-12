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Dinheiro na mão

Caixa libera nesta 5ª saque em dinheiro do auxílio para 4 milhões

Podem sacar nesta quinta-feira (13) os 3,9 milhões que fazem aniversário em maio do ciclo de pagamentos do benefício e também 102 mil novos aprovados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 18:18

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 18:18

R$600 em notas de R$100. O valor do auxílio emergencial.
Saque dos R$ 600 do auxílio emergencial. Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta quinta-feira (13), a Caixa vai liberar o saque e a transferência dos recursos do auxílio emergencial para 4 milhões de pessoas. Agora, vão poder ter os R$ 600 em mãos os nascidos em maio que fazem parte do ciclo de pagamentos do benefício ou que estão no grupo dos novos aprovados. Confira os calendários no final da matéria.
Entre os novos aprovados, podem sacar a primeira parcela do auxílio os aniversariantes de maio. Também têm o crédito liberado os beneficiários que receberam a primeira parcela em abril e tiveram o pagamento reavaliado em julho. Esses últimos vão poder sacar a terceira e quarta parcelas.

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Ao todo, esse grupo contempla 102 mil pessoas. O dinheiro está depositado em poupança social digital dos beneficiários desde o dia 5 de agosto, porém disponível apenas para movimentações pelo aplicativo Caixa Tem. Confira as datas de saque no calendário.
Conforme o calendário em ciclos, o saque também será liberado para os nascidos em maio. Esses beneficiários compõem cerca de 3,9 milhões de pessoas, que estão em diferentes estágios de pagamento.
Por exemplo, quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril, agora recebe a quarta parcela. Os que receberam o crédito da primeira parcela em maio, vão receber a terceira parcela. Quem recebeu o dinheiro pela primeira vez em junho (até 4 de julho) vai poder receber a segunda parcela. E os que se cadastraram entre 17 de junho e 2 de julho de 2020, e vão receber a primeira parcela agora.

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Para eles, o dinheiro também foi depositado em poupança social digital desde o dia 5 de agosto, mas até o momento era possível apenas realizar compras e pagamentos pelo aplicativo Caixa Tem. Veja o calendário em ciclos abaixo.

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