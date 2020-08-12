Caixa libera nesta 5ª saque em dinheiro do auxílio para 4 milhões

Por exemplo, quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril, agora recebe a quarta parcela. Os que receberam o crédito da primeira parcela em maio, vão receber a terceira parcela. Quem recebeu o dinheiro pela primeira vez em junho (até 4 de julho) vai poder receber a segunda parcela. E os que se cadastraram entre 17 de junho e 2 de julho de 2020, e vão receber a primeira parcela agora.