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Saúde

Após infarto, jornalista Filipe Toledo diz que 'está tudo bem'

Apresentador do 'ALTV 2ª edição' em Alagoas fez postagem agradecendo o carinho de fãs
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 11:18

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 11:18

Filipe Toledo, apresentador da TV Gazeta de Alagoas
Filipe Toledo, apresentador da TV Gazeta de Alagoas Crédito: Reprodução
O jornalista Filipe Toledo, da TV Gazeta, filiada da Rede Globo no Estado de Alagoas, utilizou seu Instagram na noite de segunda-feira, 17, para afirmar que "está tudo bem" após sofrer um infarto.
"Carinho e oração são os melhores medicamentos para um coração. Gratidão", escreveu o apresentador do ALTV 2ª Edição em um story. Ele também publicou uma foto usando máscara, internado no hospital.
Jornalista Filipe Toledo manda recado em rede social após sofrer infarto
Jornalista Filipe Toledo manda recado em rede social após sofrer infarto Crédito: Instagram / @filipe.toledo_
Filipe ficou conhecido nacionalmente em 16 de novembro de 2019, quando participou de um rodízio de apresentadores e esteve à frente do Jornal Nacional.
Segundo o site G1, o apresentador sentiu dores em sua casa e foi ao hospital, onde foi constatada uma obstrução na artéria coronária, sendo submetido a um cateterismo cardíaco em seguida.

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