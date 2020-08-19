Após infarto, jornalista Filipe Toledo diz que 'está tudo bem'

Filipe Toledo, apresentador da TV Gazeta de Alagoas Crédito: Reprodução

O jornalista Filipe Toledo, da TV Gazeta, filiada da Rede Globo no Estado de Alagoas, utilizou seu Instagram na noite de segunda-feira, 17, para afirmar que "está tudo bem" após sofrer um infarto.

"Carinho e oração são os melhores medicamentos para um coração. Gratidão", escreveu o apresentador do ALTV 2ª Edição em um story. Ele também publicou uma foto usando máscara, internado no hospital.

Jornalista Filipe Toledo manda recado em rede social após sofrer infarto Crédito: Instagram / @filipe.toledo_

Filipe ficou conhecido nacionalmente em 16 de novembro de 2019, quando participou de um rodízio de apresentadores e esteve à frente do Jornal Nacional.