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Ex-BBB Gizelly Bicalho vive romance com Eric Surita, diz colunista

Capixaba e o filho de Emílio Surita negam o relacionamento

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 19:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 19:38
A ex-BBB Gizelly Bicalho e Eric Surita
A ex-BBB Gizelly Bicalho e Eric Surita Crédito: Instagram/@gizellybicalho/@ericsurita
A capixaba e ex-BBB Gizelly Bicalho está vivendo um affair com o apresentador Eric Surita, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal "O Dia". De acordo com a publicação, ainda não é nada sério, mas o flerte já rola desde a saída de Gizelly do "BBB 20".
Inclusive, a ida da capixaba a São Paulo, na última semana, rendeu bastante. Fábia Oliveira conta que, na Capital paulista, o filho de Emílio Surita teria ido até o apartamento de Rafa Kalimann encontrar Gizelly após a participação dela na rádio Jovem Pan, empresa da qual Eric e o pai trabalham. Já no dia em que a advogada encontrou a amiga e também ex-BBB Marcela Mc Gowan, o apresentador a levou para jantar.
A capixaba garante que eles são apenas bons amigos - antes virtuais - com ideologias em comum, e que eles se conheceram pessoalmente nesta viagem a São Paulo. Eric também nega o relacionamento.

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