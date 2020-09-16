Ex-BBB Gizelly Bicalho vive romance com Eric Surita, diz colunista

A ex-BBB Gizelly Bicalho e Eric Surita Crédito: Instagram/@gizellybicalho/@ericsurita

A capixaba e ex-BBB Gizelly Bicalho está vivendo um affair com o apresentador Eric Surita, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal "O Dia". De acordo com a publicação, ainda não é nada sério, mas o flerte já rola desde a saída de Gizelly do "BBB 20".

Inclusive, a ida da capixaba a São Paulo, na última semana, rendeu bastante. Fábia Oliveira conta que, na Capital paulista, o filho de Emílio Surita teria ido até o apartamento de Rafa Kalimann encontrar Gizelly após a participação dela na rádio Jovem Pan, empresa da qual Eric e o pai trabalham. Já no dia em que a advogada encontrou a amiga e também ex-BBB Marcela Mc Gowan, o apresentador a levou para jantar.