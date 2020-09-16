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De coração aberto!

Zilu Camargo abre o jogo sobre relação com o ex, Zezé: 'Não tenho mágoas'

Mãe de Wanessa Camargo e Camilla Camargo abriu o coração sobre como lida com o ex, Zezé Di Camargo, atual noivo da capixaba Graciele Lacerda

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 08:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 08:55
A socialite Zilu Camargo
A socialite Zilu Camargo Crédito: Reprocução/Instagram @zilucamargooficial
Durante live transmitida em seu canal do YouTube, Zilu Camargo abriu o coração e falou tudo sobre sua relação com o ex-marido, Zezé Di Camargo
A mãe de Wanessa Camargo e Camilla Camargo disse que não sente mágoas do atual noivo de Graciele Lacerda e relembrou dificuldades que sofreu antes do sucesso do bonitão como cantor. 
"Não tenho mágoas, não tenho sentimento de vingança ou ódio no meu coração. Às vezes, tenho estados de melancolia. O que tenho é a minha convicção, a minha verdade e pessoas que faço, ou não, questão de fazer amizade ou ter perto. Cumprimento por educação, falaria normal, mas vou procurar o meu espaço depois", alertou. 

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Zilu ainda falou sobre a época em que trabalhou de ambulante, quando se mudou para São Paulo com Zezé: "Eu fazia tudo com muita felicidade, acreditava mesmo que ia dar certo. Queria dar a oportunidade do meu marido vencer na vida. E o que eu podia fazer? Tinha que apoiá-lo e correr atrás, trabalhar. Ele é muito bom no que faz, eu acreditei nele. Teve um momento que ele pensou em desistir, mas sempre incentivei. O que ele sabe fazer é cantar para o povo". 

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