Zilu Camargo abre o jogo sobre relação com o ex, Zezé: 'Não tenho mágoas'

"Não tenho mágoas, não tenho sentimento de vingança ou ódio no meu coração. Às vezes, tenho estados de melancolia. O que tenho é a minha convicção, a minha verdade e pessoas que faço, ou não, questão de fazer amizade ou ter perto. Cumprimento por educação, falaria normal, mas vou procurar o meu espaço depois", alertou.

Zilu ainda falou sobre a época em que trabalhou de ambulante, quando se mudou para São Paulo com Zezé: "Eu fazia tudo com muita felicidade, acreditava mesmo que ia dar certo. Queria dar a oportunidade do meu marido vencer na vida. E o que eu podia fazer? Tinha que apoiá-lo e correr atrás, trabalhar. Ele é muito bom no que faz, eu acreditei nele. Teve um momento que ele pensou em desistir, mas sempre incentivei. O que ele sabe fazer é cantar para o povo".