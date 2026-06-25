Valores esquecidos do PIS/Pasep são liberados nesta quinta-feira (25)

SÃO PAULO - O sexto lote de pagamentos das cotas do antigo fundo PIS/Pasep será liberado nesta quinta-feira (25). Trabalhadores e servidores públicos que tinham emprego formal entre 1971 e 1988 e ainda não sacaram o dinheiro tem direito ao benefício, caso tenham solicitado o ressarcimento até 31 de maio. O valor pago varia conforme o tempo de trabalho e o salário da época.
Segundo informação da Caixa Econômica Federal, serão pagas 3.215 parcelas do ressarcimento, correspondentes a R$ 8,8 milhões. Os depósitos serão feitos apenas em contas do próprio banco. A Caixa abrirá, de forma automática, contas poupança a quem estiver apto ao crédito e não for cliente da instituição.
Conforme o banco, não haverá custo para os trabalhadores, que poderão movimentar a conta pelo aplicativo Caixa Tem.
Os interessados devem acessar site do banco para consultar se possuem direito e os possíveis valores a receber. A consulta também pode ser feita feita no aplicativo do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), e a solicitação do resgate ocorre no app ou em uma agência da Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento
Em 2026, cinco lotes foram pagos de janeiro a maio. A solicitação para receber na remessa de julho vai até 30 de junho. Herdeiros de quem contribuiu com o fundo podem solicitar o ressarcimento.
Criado para complementar a renda de trabalhadores e servidores, o fundo PIS/Pasep é diferente do abono salarial pago todos os anos em lotes mensais. O fundo deixou de receber repasses em 1988, e foi extinto em 2020.
Segundo dados do Ministéro da Fazenda, em março do ano passado havia R$ 26,3 bilhões esquecidos no fundo e 10,4 milhões de trabalhadores e servidores públicos poderiam receber. O valor médio dos pagamentos seria de aproximadamente R$ 2.800.
O dinheiro restante foi transferido ao Tesouro Nacional, e os reembolss para ex-funcionários ou herdeiros são liberados confome calendário estabelecido pelo Ministério da Fazenda e pela Caixa Econômica Federal.
CONFIRA O CALENDÁRIO ATÉ O FIM DE 2026
Solicitações realizadas até 31/05/2025: recebem em 25/06/2025 (quarta-feira)
- Até 30/06/2025: recebem em 25/07/2025 (sexta-feira)
- Até 31/07/2025: recebem em25/08/2025 (segunda-feira)
- Até 31/08/2025: recebem em25/09/2025 (quinta-feira)
- Até 30/09/2025: recebem em27/10/2025 (segunda-feira)
- Até 31/10/2025: recebem em25/11/2025 (terça-feira)
- Até 30/11/2025: recebem em26/12/2025 (sexta-feira)
- Até 31/12/2025: recebem em26/01/2026 (segunda-feira)
Como saber se tenho direito?
A consulta é feita pelo portal Repis Cidadão, com login pelo Gov.br. Basta ter CPF e senha cadastrados. O sistema pode pedir para o usuário informar o NIT (Número de Identificação do Trabalhador) ou o número do PIS/Pasep para exibir os valores disponíveis, caso não tenha conseguido fazer a busca somente pelo CPF.
Também é possível fazer a consulta se for um beneficiário legal (sucessor ou representante), sendo necessário informar o número do PIS ou do Pasep de quem era o trabalhador com direito à cota.
Como solicitar o pagamento?
O pedido de ressarcimento pode ser feito pelo aplicativo FGTS ou em uma agência da Caixa.
- Pelo app: acesse "Mais" > "Ressarcimento PIS/Pasep", envie os documentos solicitados e acompanhe o andamento pela própria plataforma.
- Na agência: leve um documento de identificação com foto.
O pagamento segue o calendário definido pela Caixa e pelo Ministério da Fazenda, conforme a data do pedido.
No caso de herdeiros
Dependentes ou herdeiros podem sacar o benefíco, mas para isso precisam apresentar, além do RG, os seguintes documentos:
- Certidão de dependente habilitado à pensão por morte
- Autorização judicial
- Certidão PIS/Pasep/FGTS emitida pela Previdência Social com a relação de dependentes habilitados
O pagamento é feito exclusivamente por crédito em conta. Quem não tiver conta na Caixa receberá automaticamente uma poupança social digital, movimentada pelo Caixa Tem.
Outros canais de atendimento
Para outras informações, a Caixa fornece os seguintes canais de atendimento:
- Caixa Cidadão: 0800 726 0207
- SAC: 0800 726 0101
- Deficientes auditivos ou de fala: 0800 726 2492
- Ouvidoria: 0800 725 7474
- Site: caixa.gov.br