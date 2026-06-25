Valores esquecidos do PIS/Pasep são liberados nesta quinta-feira (25)

SÃO PAULO - O sexto lote de pagamentos das cotas do antigo fundo PIS/Pasep será liberado nesta quinta-feira (25). Trabalhadores e servidores públicos que tinham emprego formal entre 1971 e 1988 e ainda não sacaram o dinheiro tem direito ao benefício, caso tenham solicitado o ressarcimento até 31 de maio. O valor pago varia conforme o tempo de trabalho e o salário da época.





Segundo informação da Caixa Econômica Federal, serão pagas 3.215 parcelas do ressarcimento, correspondentes a R$ 8,8 milhões. Os depósitos serão feitos apenas em contas do próprio banco. A Caixa abrirá, de forma automática, contas poupança a quem estiver apto ao crédito e não for cliente da instituição.





Conforme o banco, não haverá custo para os trabalhadores, que poderão movimentar a conta pelo aplicativo Caixa Tem.