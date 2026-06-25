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Caixa Econômica

Valores esquecidos do PIS/Pasep são liberados nesta quinta-feira (25)

Estão elegíveis a receber aqueles que pediram devolução até dia 31 de maio; confira calendário de 2026

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 11:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jun 2026 às 11:37

SÃO PAULO - O sexto lote de pagamentos das cotas do antigo fundo PIS/Pasep será liberado nesta quinta-feira (25). Trabalhadores e servidores públicos que tinham emprego formal entre 1971 e 1988 e ainda não sacaram o dinheiro tem direito ao benefício, caso tenham solicitado o ressarcimento até 31 de maio. O valor pago varia conforme o tempo de trabalho e o salário da época.


Segundo informação da Caixa Econômica Federal, serão pagas 3.215 parcelas do ressarcimento, correspondentes a R$ 8,8 milhões. Os depósitos serão feitos apenas em contas do próprio banco. A Caixa abrirá, de forma automática, contas poupança a quem estiver apto ao crédito e não for cliente da instituição.


Conforme o banco, não haverá custo para os trabalhadores, que poderão movimentar a conta pelo aplicativo Caixa Tem.

Lote de junho dos valores esquecidos no fundo PIS/Pasep será pago nesta quinta (25) Thinkstock/Thinkstock

Os interessados devem acessar site do banco para consultar se possuem direito e os possíveis valores a receber. A consulta também pode ser feita feita no aplicativo do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), e a solicitação do resgate ocorre no app ou em uma agência da Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento


Em 2026, cinco lotes foram pagos de janeiro a maio. A solicitação para receber na remessa de julho vai até 30 de junho. Herdeiros de quem contribuiu com o fundo podem solicitar o ressarcimento.


Criado para complementar a renda de trabalhadores e servidores, o fundo PIS/Pasep é diferente do abono salarial pago todos os anos em lotes mensais. O fundo deixou de receber repasses em 1988, e foi extinto em 2020.

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Segundo dados do Ministéro da Fazenda, em março do ano passado havia R$ 26,3 bilhões esquecidos no fundo e 10,4 milhões de trabalhadores e servidores públicos poderiam receber. O valor médio dos pagamentos seria de aproximadamente R$ 2.800.


O dinheiro restante foi transferido ao Tesouro Nacional, e os reembolss para ex-funcionários ou herdeiros são liberados confome calendário estabelecido pelo Ministério da Fazenda e pela Caixa Econômica Federal.

CONFIRA O CALENDÁRIO ATÉ O FIM DE 2026


Solicitações realizadas até 31/05/2025: recebem em 25/06/2025 (quarta-feira)

  • Até 30/06/2025: recebem em 25/07/2025 (sexta-feira)
  • Até 31/07/2025: recebem em25/08/2025 (segunda-feira)
  • Até 31/08/2025: recebem em25/09/2025 (quinta-feira)
  • Até 30/09/2025: recebem em27/10/2025 (segunda-feira)
  • Até 31/10/2025: recebem em25/11/2025 (terça-feira)
  • Até 30/11/2025: recebem em26/12/2025 (sexta-feira)
  • Até 31/12/2025: recebem em26/01/2026 (segunda-feira)

Como saber se tenho direito?

A consulta é feita pelo portal Repis Cidadão, com login pelo Gov.br. Basta ter CPF e senha cadastrados. O sistema pode pedir para o usuário informar o NIT (Número de Identificação do Trabalhador) ou o número do PIS/Pasep para exibir os valores disponíveis, caso não tenha conseguido fazer a busca somente pelo CPF.


Também é possível fazer a consulta se for um beneficiário legal (sucessor ou representante), sendo necessário informar o número do PIS ou do Pasep de quem era o trabalhador com direito à cota.

Como solicitar o pagamento?

O pedido de ressarcimento pode ser feito pelo aplicativo FGTS ou em uma agência da Caixa.


  • Pelo app: acesse "Mais" > "Ressarcimento PIS/Pasep", envie os documentos solicitados e acompanhe o andamento pela própria plataforma.
  • Na agência: leve um documento de identificação com foto.


O pagamento segue o calendário definido pela Caixa e pelo Ministério da Fazenda, conforme a data do pedido.

No caso de herdeiros

Dependentes ou herdeiros podem sacar o benefíco, mas para isso precisam apresentar, além do RG, os seguintes documentos:


  • Certidão de dependente habilitado à pensão por morte
  • Autorização judicial
  • Certidão PIS/Pasep/FGTS emitida pela Previdência Social com a relação de dependentes habilitados


O pagamento é feito exclusivamente por crédito em conta. Quem não tiver conta na Caixa receberá automaticamente uma poupança social digital, movimentada pelo Caixa Tem.

Outros canais de atendimento

Para outras informações, a Caixa fornece os seguintes canais de atendimento:


  • Caixa Cidadão: 0800 726 0207
  • SAC: 0800 726 0101
  • Deficientes auditivos ou de fala: 0800 726 2492
  • Ouvidoria: 0800 725 7474
  • Site: caixa.gov.br

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