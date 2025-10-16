Dinheiro no bolso

Lote extra do PIS/Pasep: saiba quem tem direito a receber abono

Pagamento feito pelo governo federal vai movimentar R$ 1,5 bilhão para trabalhadores da iniciativa privada e para servidores públicos

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 11:01

O governo federal começou a liberar os pagamentos do lote extra do abono salarial PIS/Pasep para mais de 1,6 milhão de trabalhadores. O dinheiro, que começou a ser disponibilizado na quarta-feira (15), é voltado para profissionais com inconsistência nos dados enviados pelos empregadores e que trabalharam de carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023, recebendo até dois salários mínimos.

O valor movimentado pelo governo chega a R$ 1,5 bilhão, e o dinheiro pode ser sacado até 29 de dezembro deste ano.

Os pagamentos variam de R$ 126,50 a R$ 1.518 e são calculados conforme o número de meses trabalhados em 2023, o ano-base para cálculo do benefício.

Saiba quem tem direito

Além disso, o profissional deve ter trabalhado por, no mínimo, 30 dias (consecutivos ou não) em 2023, com empregador que contribuiu para os programas do governo.

Outros requisitos estão ligados ao salário: o trabalhador deve ter recebido até dois salários mínimos (no valor em vigor em 2023) de remuneração mensal. Além disso, é preciso ter os dados informados pelo empregador (pessoa jurídica ou governo) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial em 2023.

Para consultar o direito, o trabalhador pode acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. No portal, basta fazer login com CPF e senha da conta gov.br, ir até a aba "Benefícios" e selecionar "Abono Salarial".

Baixe aqui o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital:



Android

iOS (iPhone)

Também é possível ligar gratuitamente das 7h às 22h para o telefone 158, da Central Alô Trabalho. Para trabalhadores da iniciativa privada, a consulta pode ser feita nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

Vale salientar que empregados domésticos, trabalhadores rurais e urbanos contratados por pessoas físicas e empregados de pessoa física equiparada a jurídica não têm direito ao abono.

Como receber o dinheiro?

Segundo as diretrizes do governo federal, o pagamento do PIS aos trabalhadores da iniciativa privada é administrado pela Caixa Econômica. O dinheiro será creditado automaticamente para quem tem conta na instituição.

Também é possível ter acesso ao dinheiro por meio da Poupança Social Digital, no aplicativo Caixa Tem. Além disso, há a possibilidade de sacar o valor com o cartão social e senha nos terminais de autoatendimento da Caixa e em casas lotéricas.

Para quem não tem o cartão social, o pagamento pode ser recebido em qualquer agência da Caixa mediante apresentação de documento de identificação (identidade, CNH e similares).

No caso do Pasep, voltado para servidores públicos, o pagamento é feito com crédito em conta-corrente no Banco do Brasil via TED ou Pix, além de saque presencial nas agências da instituição financeira.

Em caso de dúvidas, além do Alô Trabalho e dos aplicativos, os trabalhadores podem enviar e-mail para o endereço [email protected] (substituindo “uf” pela sigla do Estado), como no exemplo: [email protected], para trabalhadores do Espírito Santo.

