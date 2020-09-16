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Após tumor, Glória Maria volta à Globo: 'Feliz de estar de novo'

Jornalista apresentará especial sobre os 70 anos da televisão brasileira no Globo Repórter desta sexta (18)

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 08:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 08:40
A jornalista Glória Maria
A jornalista Glória Maria Crédito: Globo/Ramón Vasconcelos
Glória Maria tem motivos de sobra para comemorar! Além de sua boa recuperação de um tumor, que descobriu no fim do ano passado, a bonitona estará de volta à telinha da Globo nesta sexta (18). 
Na data, volta à apresentação do Globo Repórter contando a história dos 70 anos da televisão no Brasil. 

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"Feliz de estar com vocês de novo. Vocês vão viajar comigo por um mundo realmente maravilhoso. O mundo da televisão, que completa 70 anos. Vamos mostrar a história dessa caixinha mágica que entrou em nossas vidas e nunca mais saiu", disse Glória, em vídeo publicado no perfil do programa global no Instagram. 

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