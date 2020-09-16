24 de setembro

Luan Santana, Pedro Sampaio e Pocah farão shows no MTV MIAW

A apresentação ficará a cargo de Bruna Marquezine e Manu Gavassi. Não haverá presença de plateia por conta da pandemia

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 08:14

Redação de A Gazeta

O cantor Luan Santana Crédito: Will Aleixo
A MTV acaba de anunciar quem fará show no palco da festa MTV MIAW no próximo dia 24 de setembro, às 22h. Nomes como Pedro SampaioPocah, Tati Zaqui, Djonga, Luan Santana e Agnes Nunes vão comandar a terceira edição da festa.
A apresentação ficará a cargo de Bruna Marquezine e Manu Gavassi. Não haverá presença de plateia por conta da pandemia.
Será a primeira vez de Pedro Sampaio, Pocah e Tati Zaqui no evento. Eles vão se apresentar juntos. Pedro ainda assina a produção musical da performance. Não bastasse isso, o artista também concorre em três categorias: Artista Musical, Dj Lanso a Braba e Hino do Ano com a música "Sentadão".
Já Pocah concorre em duas categorias: Melhor Clipe Feito em Casa, com a música "Depois da Quarentena", e Zika do Baile.
Outra atração da noite, Tati Zaqui concorre em três categorias como Melhor Clipe Feito em Casa, com a música "Mascaradinha", Zika do Baile e Hino do Ano, com "Surtada".
Nome dos mais influentes do rap nacional, Djonga, além da performance, disputará os prêmios nos quesitos Beat BR e Clipão da P#rr@.

Veja Também

Cantora Vanusa tem melhora de anemia, mas segue na UTI

Irmã do sertanejo Eduardo Costa visita o ES para negociar investimentos

Dudu, Alicia Keys e David Guetta com Sia nos lançamentos da semana #52

A edição 2020 do MTV MIAW será a primeira de Luan Santana. Ele vai fazer parceria com Agnes Nunes no palco. Ele concorre a Hino de Karaokê em Casa, com a sua última música de trabalho, "Asas". Agnes Nunes, revelação da internet, disputa pelo prêmio da categoria Aposta MIAW.
O público pode votar pelo site (miaw.mtv.com.br) e pelo Twitter, utilizando #PremiosMTVMIAW e a hashtag com o nome do indicado no mesmo tweet.

