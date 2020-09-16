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'A Fazenda 12': Raíssa Barbosa tem crise e surta após ser 'metralhada'

Peoa foi indicada para a roça com oito votos de seus colegas de confinamento logo na primeira eliminação do reality da Record e acabou ficando chateada

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 08:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 set 2020 às 08:47
"A Fazenda 12": a peoa Raíssa Barbosa em crise de surto Crédito: Record TV/Reprodução
O clima anda pesado em "A Fazenda 12". Depois da formação da roça na noite desta terça (15), Raíssa Barbosa foi desabafar no quarto com as colegas MC Mirela, Luiza Ambiel e Victória Villarim. Durante o papo, acabou tendo uma crise e surtou. 
A ex-Miss Bumbum ficou chateada e não engoliu os oito votos que levou dos demais participantes do reality da Record e mostrou indignação. "Eu estou surtando, vocês não sabem". 
Antes disso, Raíssa já havia soltado indiretas sobre seu alto nível de rejeição e disse ter sido "metralhada" durante a votação - tanto pelos votos em si quanto pelos comentários e justificativas. 

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Depois de todos os episódios, Raíssa gritou muito dentro da casa, socou o chão e foi incentivada pelas amigas. "Descarrega a raiva", disse Mirela. 

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