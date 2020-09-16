'A Fazenda 12': Raíssa Barbosa tem crise e surta após ser 'metralhada'

"A Fazenda 12": a peoa Raíssa Barbosa em crise de surto Crédito: Record TV/Reprodução

A ex-Miss Bumbum ficou chateada e não engoliu os oito votos que levou dos demais participantes do reality da Record e mostrou indignação. "Eu estou surtando, vocês não sabem".

Antes disso, Raíssa já havia soltado indiretas sobre seu alto nível de rejeição e disse ter sido "metralhada" durante a votação - tanto pelos votos em si quanto pelos comentários e justificativas.