'A Fazenda 12': Raíssa Barbosa tem crise e surta após ser 'metralhada'

O clima anda pesado em "A Fazenda 12". Depois da formação da roça na noite desta terça (15), Raíssa Barbosa foi desabafar no quarto com as colegas MC Mirela, Luiza Ambiel e Victória Villarim. Durante o papo, acabou tendo uma crise e surtou.
A ex-Miss Bumbum ficou chateada e não engoliu os oito votos que levou dos demais participantes do reality da Record e mostrou indignação. "Eu estou surtando, vocês não sabem".
Antes disso, Raíssa já havia soltado indiretas sobre seu alto nível de rejeição e disse ter sido "metralhada" durante a votação - tanto pelos votos em si quanto pelos comentários e justificativas.
Depois de todos os episódios, Raíssa gritou muito dentro da casa, socou o chão e foi incentivada pelas amigas. "Descarrega a raiva", disse Mirela.