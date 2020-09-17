Após mais de 70 plásticas, Barbie Humana faz nova cirurgia no nariz

Jessica Alves, apresentadora brasileira que ficou famosa como Ken Humano, antes de fazer a transição de gênero, fez mais uma cirurgia no rosto. Agora, ela mexeu no formato do nariz e decidiu empinar o membro.
A nova cirurgia plástica que entra para uma lista robusta de mais de 70 procedimentos da mesma natureza foi feita em uma clínica de estética em Istambul, na Turquia. "Fez um ótimo trabalho", disse ela sobre o médico que a atendeu.
"Fiz meu nariz, levantei meu lábio, fiz uma aspiração no pescoço e no queixo, arrumei o buraco no queixo e estou me sentindo ótima!", alertou, em vídeos postados no Instagram.