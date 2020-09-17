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Ex-Ken Humano

Após mais de 70 plásticas, Barbie Humana faz nova cirurgia no nariz

Jessica Alves exibiu resultado do novo procedimento estético nos stories do Instagram; plástica foi feita em clínica de estética da Turquia

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 08:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 08:02
Jessica Alves, conhecida mundialmente como Barbie Humana
Jessica Alves, conhecida mundialmente como Barbie Humana Crédito: Reprodução/Instagram @jessicaalvesuk
Jessica Alves, apresentadora brasileira que ficou famosa como Ken Humano, antes de fazer a transição de gênero, fez mais uma cirurgia no rosto. Agora, ela mexeu no formato do nariz e decidiu empinar o membro. 
A nova cirurgia plástica que entra para uma lista robusta de mais de 70 procedimentos da mesma natureza foi feita em uma clínica de estética em Istambul, na Turquia. "Fez um ótimo trabalho", disse ela sobre o médico que a atendeu. 

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"Fiz meu nariz, levantei meu lábio, fiz uma aspiração no pescoço e no queixo, arrumei o buraco no queixo e estou me sentindo ótima!", alertou, em vídeos postados no Instagram. 
Ver essa foto no Instagram

Feeling good ! ?? #jessicaalves

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