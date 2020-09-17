Kanye West urina em troféu do Grammy na privada

O cantor Kanye West publicou um vídeo no Twitter fazendo xixi no prêmio recebido no Grammy. A atitude foi entendida como uma crítica aos contratos de gravadoras e ao mercado musical norte-americano.
"Confiem em mim, não vou parar", postou ele com o vídeo no banheiro. O rapper, que sofre de bipolaridade, colocou a premiação dentro da privada enquanto fazia as necessidades.
Não bastasse isso, o músico ainda publicou o número de telefone de um jornalista e pediu que as pessoas ligassem para ele. O profissional da Forbes foi chamado de "supremacista branco".
Os transtornos de humor de West não são de hoje. Em julho, Kanye chegou a dizer, em suas redes sociais, que a mulher e a sogra, Kris Jenner, queriam interná-lo contra sua vontade, fazendo uma comparação entre sua vida e o filme "Corra!" (2017).
Recentemente, o site norte-americano TMZ afirmou que a família do rapper estava muito preocupada já que ele tem ao menos uma crise de transtorno bipolar por ano.
Em 2018, o músico já havia falado que parou de tomar seus remédios para controlar o problema, pois isso reteria sua criatividade.
Kanye West anunciou que concorreria à presidência no Twitter no último dia 4 de julho, dia da Independência dos Estados Unidos. Apesar do apoio de Kim Kardashian, a candidatura virou piada entre alguns famosos.
Ele oficializou a candidatura na semana passada, mas uma pesquisa eleitoral apontou que ele tinha 2% de intenções de voto. O rapper concorre com o atual presidente Donald Trump, a quem apoiou em diversas ocasiões, e contra o democrata Joe Biden. As eleições estão marcadas para o dia 3 de novembro.