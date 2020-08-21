MTV Miaw 2020: confira as novas categorias e os indicados da premiação

A MTV anunciou nesta quinta-feira, 20, os indicados e as novas categorias da premiação MTV Miaw 2020. O evento, ainda sem data confirmada, será ao vivo e terá um novo formato, dentro de um estúdio, respeitando todas as normas de higienização e distanciamento da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Com um total de 29 categorias, Anitta, Emicida, Ludmilla e Luísa Sonza lideram o ranking de nomeações, aparecendo em cinco indicações cada. Além disso, algumas categorias foram criadas devido ao contexto de pandemia: Melhor Clipe Feito em Casa, Live das Lives e Meme de Quarentena.
Outra novidade é no prêmio Transforma MIAW, representado pelo troféu do Gato Branco, que também recebeu quatro novas categorias. São elas: Transforma MIAW Ação Antiracismo, Transforma MIAW Direitos LGBTQIA +, Transforma MIAW Violência Contra Mulher e Transforma MIAW Luta Contra Fome na Pandemia.
As votações já estão abertas e podem ser feitas pelo site da premiação e pelo Twitter, utilizando #PremiosMTVMIAW e a hashtag do seu indicado (#MTV + Categoria + Indicado) no mesmo tweet.
Confira a lista completa de indicados ao MTV Miaw 2020
- APEPÊ DO ANO
- Tik Tok #MTVAPPTIKTOK
- Twitter #MTVAPPTWITTER
- Instagram #MTVAPPINSTAGRAM
- Twitch #MTVAPPTWITCH
- Whatsapp #MTVAPPWHATS
- APOSTA MIAW
- Gabi Oliveira (DePretas) #MTVAPOSTAGABI
- Nath Finanças #MTVAPOSTANATH
- Lucca Najar #MTVAPOSTANAJAR
- Audino Vilão #MTVAPOSTAAUDINO
- Sidoka #MTVAPOSTASIDOKA
- Agnes Nunes #MTVAPOSTAAGNES
- Luccas Luccas #MTVAPOSTALUCCAS
- Hiran #MTVAPOSTAHIRAN
- ARTISTA MUSICAL
- Pabllo Vittar #MTVARTISTAMUSICALPABLLO
- Anitta #MTVARTISTAMUSICALANITTA
- Luísa Sonza #MTVARTISTAMUSICALLUISA
- Ludmilla #MTVARTISTAMUSICALLUDMILLA
- Vitor Kley #MTVARTISTAMUSICALVITORKLEY
- Pedro Sampaio #MTVARTISTAMUSICALPEDROSAMPAIO
- Emicida #MTVARTISTAMUSICALEMICIDA
- Anavitória #MTVARTISTAMUSICALANAVITORIA
- BEAT BR
- Emicida #MTVBEATBREMICIDA
- Filipe Ret #MTVBEATBRFILIPE
- Orochi #MTVBEATBROROCHI
- Djonga #MTVBEATBRDJONGA
- Hungria Hip Hop #MTVBEATBRHUNGRIA
- Matuê #MTVBEATBRMATUE
- Xamã #MTVBEATBRXAMA
- Drik Barbosa #MTVBEATBRDRIK
- CHALLENGE DA VEZ
- Flip the Switch #MTVCHALLENGEFLIPTHESWITCH
- I'm Just a Kid #MTVCHALLENGEJUSTAKID
- Wipe it down #MTVCHALLENGEWIPEIT
- Roi Leticia #MTVCHALLENGEROILETICIA
- #TudoNoSigiloChallenge #MTVCHALLENGENOSIGILO
- Oh Nanana #MTVCHALLENGEOHNANANA
- Savage Challenge #MTVCHALLENGESAVAGE
- Don't Start Now Challenge #MTVCHALLENGEDONTSTARTNOW
- CLIPÃO DA P#ORR@
- Diaba (Urias) #MTVCLIPAODIABA
- áudio de desculpas (Manu Gavassi) #MTVCLIPAOAUDIODEDESCULPAS
- Partilhar (Rubel e Anavitória) #MTVCLIPAOPARTILHAR
- Silêncio (Emicida) #MTVCLIPAOSILENCIO
- Eu Vou (Hot e Oreia part. Djonga) #MTVCLIPAOEUVOU
- Calendário (Anavitória) #MTVCLIPAOCALENDARIO
- Amor de Que (Pabllo Vittar) #MTVCLIPAOAMORDEQUE
- Verdinha (Ludmilla) #MTVCLIPAOVERDINHA
- DJ LANSO A BRABA
- Alok #MTVBRABAALOK
- GBR #MTVBRABAGBR
- Rennan da Penha #MTVBRABARENNAN
- Dennis DJ #MTVBRABADENNIS
- Tropkillaz #MTVBRABATROPKILLAZ
- Papatinho #MTVBRABAPAPATINHO
- WC No Beat #MTVBRABAWCNOBEAT
- Pedro Sampaio #MTVBRABAPEDROSAMPAIO
- FALOU TUDO
- Emicida #MTVFALOUTUDOEMICIDA
- Drauzio Varella #MTVFALOUTUDODRAUZIO
- Gabriela Prioli #MTVFALOUTUDOGABRIELA
- Gregório Duvivier #MTVFALOUTUDOGREGORIO
- Gabi Oliveira com Felipe Neto e Yuri Marçal #MTVFALOUTUDOGABIFELIPEYURI
- FANDOM REAL_OFICIAL
- Anitters (Anitta) #MTVFANDOMANITTERS
- Loves (Dua Lipa) #MTVFANDOMLOVES
- BTS Army (BTS) #MTVFANDOMBTSARMY
- Harries (Harry Styles) #MTVFANDOMHARRIES
- Little Monsters (Lady Gaga) #MTVFANDOMLITTLEMONSTERS
- Blink (Blackpink) #MTVFANDOMBLINK
- Ludmillers (Ludmilla) #MTVFANDOMLUDMILLERS
- FEAT GRINGO
- Ariana Grande & Justin Bieber - Stuck With U #MTVFEATGRINGOSTUCKWITHU
- Lady Gaga, BLACKPINK - Sour Candy #MTVFEATGRINGOSOURCANDY
- Lady Gaga, Ariana Grande - Rain on Me #MTVFEATGRINGORAINONME
- Sam Smith, Demi Lovato - I'm Ready #MTVFEATGRINGOIMREADY
- Doja Cat ft. Nicki Minaj - Say So #MTVFEATGRINGOSAYSO
- Megan Thee Stallion ft Beyoncé - Savage #MTVFEATGRINGOSAVAGE
- FEAT NACIONAL
- Combatchy (Anitta, Lexa, Luisa Sonza feat. MC Rebecca) #MTVFEATCOMBATCHY
- Só Ficou o Cheiro (Rael e Melim) #MTVFEATCHEIRO
- Romance Proibido (Kevin O Chris e Ferrugem) #MTVFEATROMANCE
- Será (Lagum e Iza) #MTVFEATSERA
- Tangerina (Tiago Iorc e Duda Beat) #MTVFEATTANGERINA
- Flores (Vitão e Luísa Sonza) #MTVFEATFLORES
- Desce Pro Play (MC Zaac, Anitta e Tyga) #MTVFEATPLAY
- Eterna Sacanagem (MC Jottapê, MC Kekel, Kevinho) #MTVFEATSACANAGEM
- GAME DO ANO
- The Last of Us Part 2 (PS4) #MTVGAMELASTOFUS2
- Final Fantasy 7 remake (PS4) #MTVGAMEFINALFANTASY7
- Animal Crossing: New Horizons (SWITCH) #MTVGAMEANIMALCROSSING
- Mario Kart Tour (MOBILE) #MTVGAMEMARIOKART
- Fortnite (MOBILE) #MTVGAMEFORTNITE
- PUBG - Temporada 14 (PC) #MTVGAMEPUBG14
- Valorant (PC) #MTVGAMEVALORANT
- Ghost of Tsushima (PS4) #MTVGAMETSUSHIMA
- HINO DE KARAOKÊ EM CASA
- Supera (Marília Mendonça) #MTVKARAOKESUPERA
- Tudo Aconteceu (MC Du Black com Delacruz) #MTVKARAOKETUDOACONTECEU
- A Gente Fez Amor (Gusttavo Lima) #MTVKARAOKEAGENTEFEZAMOR
- Tudo Ok (Thiaguinho MT feat Mila e JS O Mão de Ouro) #MTVKARAOKETUDOOK
- Aí Eu Bebo (Maiara e Maraisa) #MTVKARAOKEBEBO
- Mentira (Felipe Araújo) #MTVKARAOKEMENTIRA
- Asas (Luan Santana) #MTVKARAOKEASAS
- Em Casa Na Cama Que eu Paguei (Wesley Safadão part. Zé Neto & Cristiano) #MTVKARAOKENACAMA
- HINO DO ANO
- Sentadão (Pedro Sampaio, Felipe Original, JS o Mão de Ouro) #MTVHINOSENTADAO
- Menina Solta (Giulia Be) #MTVHINOMENINASOLTA
- Verdinha (Ludmilla) #MTVHINOVERDINHA
- Desce pro Play (MC Zaac, Anitta e Tyga) #MTVHINOPLAY
- Amor de Que (Pabllo Vittar) #MTVHINOAMORDEQUE
- Braba (Luísa Sonza) #MTVHINOBRABA
- Pupila (Anavitória, Vitor Kley) #MTVHINOPUPILA
- Surtada (Dadá Boladão, Tati Zaqui feat OIK) #MTVHINOSURTADA
- HIT GLOBAL
- Rain on Me (Lady Gaga e Ariana Grande) #MTVHITRAINONME
- Say So (Doja Cat ft. Nicki Minaj) #MTVHITSAYSO
- Watermelon Sugar (Harry Styles) #MTVHITWATERMELON
- Break My Heart (Dua Lipa) #MTVHITBREAKMYHEART
- Blinding Lights (The Weeknd) #MTVHITBLINDING
- I Love Me (Demi Lovato) #MTVHITILOVEME
- Circles (Post Malone) #MTVHITCIRCLES
- Everything I Wanted (Billie Eilish) #MTVHITEVERYTHING
- ÍCONE MIAW
- Felipe Neto #MTVICONEFELIPENETO
- Emicida #MTVICONEEMICIDA
- Babu Santana #MTVICONEBABU
- Maisa Silva #MTVICONEMAISA
- Atila Iamarino #MTVICONEATILA
- Ludmilla #MTVICONELUDMILLA
- Pabllo Vittar #MTVICONEPABLLO
- Manu Gavassi #MTVICONEMANU
- IMAGINA JUNTOS
- Drauzio Varella e Atila Iamarino #MTVJUNTOSDRAUZIOATILA
- Djamila Ribeiro e Linn da Quebrada #MTVJUNTOSDJAMILALINN
- Taís Araujo e Thelma Assis #MTVJUNTOSTAISTHELMA
- Sabrina Sato e Chico Salgado #MTVJUNTOSSABRINACHICO
- Fábio Porchat e Rafael Portugal #MTVJUNTOSPORCHATPORTUGAL
- LIVE DAS LIVES #BREAKTHEINTERNET
- Luísa Sonza #MTVLIVELUISASONZA
- Wesley Safadão #MTVLIVESAFADAO
- Ivete Sangalo #MTVLIVEIVETE
- Marília Mendonça #MTVLIVEMARILIA
- Sandy & Junior #MTVLIVESANDYJUNIOR
- Gilberto Gil #MTVLIVEGIL
- Dennis DJ #MTVLIVEDENNISDJ
- Alok #MTVLIVEALOK
- Caetano Veloso #MTVLIVECAETANO
- LIVE PRA TUDO
- Fábio Porchat #MTVLIVEPRATUDOPORCHAT
- Chico Salgado #MTVLIVEPRATUDOCHICO
- Teresa Cristina #MTVLIVEPRATUDOTERESACRISTINA
- Boca a Boca (Bianca Andrade) #MTVLIVEPRATUDOBIANCAANDRADE
- No Estúdio Com o Ex (Matheus Mazzafera) #MTVLIVEPRATUDONOESTUDIO
- MARATONEI
- Elite #MTVMARATONEIELITE
- Brincando com Fogo #MTVMARATONEIBRINCANDO
- De Férias Com o Ex #MTVMARATONEIDEFERIASCOMOEX
- Euphoria #MTVMARATONEIEUPHORIA
- Auto Posto #MTVMARATONEIAUTOPOSTO
- Hunters #MTVMARATONEIHUNTERS
- The Handmaid's Tale #MTVMARATONEIHANDMAIDS
- MELHOR CLIPE FEITO EM CASA
- Mc Rebecca - Tô Presa em Casa #MTVEMCASATOPRESA
- Sofi Tukker - House Arrest (Juntos A Distância) #MTVEMCASAHOUSEARREST
- Pocah - Depois da Quarentena #MTVEMCASADEPOIS
- Duda Beat - Todo Carinho (Juntos A Distância) #MTVEMCASATODOCARINHO
- Vitor Kley - O Amor é o Segredo #MTVEMCASASEGREDO
- Tati Zaqui e Thiaguinho MT - Mascaradinha #MTVEMCASAMASCARADINHA
- Xamã - De Novo #MTVEMCASADENOVO
- Lagum - Hoje eu Quero Me Perder (Acústico) #MTVEMCASAPERDER
- MELHOR PARTICIPANTE DE REALITY
- Rafa Vieira (De Férias com o Ex 6) #MTVREALITYRAFA
- Matheus Novinho (De Férias com o Ex 6) #MTVREALITYNOVINHO
- Bifão (A Fazenda) #MTVREALITYBIFAO
- Scarlat Ciola (De Férias com o Ex 6) #MTVREALITYSCARLAT
- Babu Santana (BBB) #MTVREALITYBABU
- MEME DE QUARENTENA
- Rotinas do Home Office #MTVMEMEHOMEOFFICE
- Roi Leticia #MTVMEMEROILETICIA
- "Eu sou bandida" #MTVMEMESOUBANDIDA
- Cardi B gritando Corona Virus #MTVMEMECARDIBCORONAVIRUS
- "não sinto verdade em vc" #MTVMEMENAOSINTOVERDADE
- PET INFLUENCER
- Marroninha (Hugo Gloss) #MTVPETMARRONINHA
- Feijão (Gui Araújo) #MTVPETFEIJAO
- Lua (Boca Rosa) #MTVPETLUA
- Cerveja (Gabi Prado) #MTVPETCERVEJA
- Tibau e Tita (Coelhanna) #MTVPETTIBAUETITA
- PODCAST NOSSO DE CADA DIA
- Nerdcast #MTVPODCASTNERDCAST
- Mamilos #MTVPODCASTMAMILOS
- Poucas #MTVPODCASTPOUCAS
- Um Milkshake Chamado Wanda #MTVPODCASTWANDA
- Esquizofrenoias #MTVPODCASTESQUIZOFRENOIAS
- Bom Dia, Obvious #MTVPODCASTOBVIOUS
- Angu de Grilo #MTVPODCASTANGU
- Não Ouvo #MTVPODCASTNAOOUVO
- RI ALTO
- Rafael Portugal #MTVRIALTOPORTUGAL
- Thiago Ventura #MTVRIALTOVENTURA
- Bruna Louise #MTVRIALTOBRUNA
- Fábio Porchat #MTVRIALTOPORCHAT
- Yuri Marçal #MTVRIALTOYURI
- Thati Lopes #MTVRIALTOTHATI
- Gregório Duvivier #MTVRIALTOGREGORIO
- Marcelo Adnet #MTVRIALTOADNET
- STREAMER BR
- Gaules #MTVSTREAMERBRGAULES
- Anderson Silva #MTVSTREAMERBRANDERSON
- Camila "Camilota" Silveira #MTVSTREAMERBRCAMILOTA
- Alanzoka #MTVSTREAMERBRALANZOKA
- YoDa #MTVSTREAMERBRYODA
- TIK TOKER ABSURDO
- Cinthia Cruz #MTVTIKTOKERCINTHIA
- GKAY #MTVTIKTOKERGKAY
- Lucas Guedez #MTVTIKTOKERLUCAS
- Lzmaario (Mario Jr) #MTVTIKTOKERMARIOJR
- Batom Atrevido #MTVTIKTOKERBATOM
- Luis Mariz #MTVTIKTOKERLUISMARIZ
- Maisa Silva #MTVTIKTOKERMAISA
- ZIKA DO BAILE
- Kevin O Chris #MTVZIKAKEVINOCHRIS
- MC Rebecca #MTVZIKAMCREBECCA
- Pocah #MTVZIKAPOCAH
- Tati Zaqui #MTVZIKATATIZAQUI
- MC Zaac #MTVZIKAMCZAAC
- PK #MTVZIKAPK
- MC Jottapê #MTVZIKAJOTTAPE
- MC Du Black #MTVZIKAMCDUBLACK