Voto popular

MTV Miaw 2020: confira as novas categorias e os indicados da premiação

O evento será ao vivo, em novo formato, e Anitta, Emicida, Ludmilla e Luísa Sonza lideram o ranking de nomeações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2020 às 11:38

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 11:38

Anitta, Ludmilla, Emicida e Luisa Sonza estão entre os indicados no MTV Miaw 2020
Anitta, Ludmilla, Emicida e Luisa Sonza estão entre os indicados no MTV Miaw 2020 Crédito: Montagem/Divulgação
A MTV anunciou nesta quinta-feira, 20, os indicados e as novas categorias da premiação MTV Miaw 2020. O evento, ainda sem data confirmada, será ao vivo e terá um novo formato, dentro de um estúdio, respeitando todas as normas de higienização e distanciamento da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Com um total de 29 categorias, Anitta, Emicida, Ludmilla e Luísa Sonza lideram o ranking de nomeações, aparecendo em cinco indicações cada. Além disso, algumas categorias foram criadas devido ao contexto de pandemia: Melhor Clipe Feito em Casa, Live das Lives e Meme de Quarentena.

Outra novidade é no prêmio Transforma MIAW, representado pelo troféu do Gato Branco, que também recebeu quatro novas categorias. São elas: Transforma MIAW Ação Antiracismo, Transforma MIAW Direitos LGBTQIA +, Transforma MIAW Violência Contra Mulher e Transforma MIAW Luta Contra Fome na Pandemia.
As votações já estão abertas e podem ser feitas pelo site da premiação e pelo Twitter, utilizando #PremiosMTVMIAW e a hashtag do seu indicado (#MTV + Categoria + Indicado) no mesmo tweet.

Confira a lista completa de indicados ao MTV Miaw 2020

  • APEPÊ DO ANO
  • Tik Tok #MTVAPPTIKTOK
  • Twitter #MTVAPPTWITTER
  • Instagram #MTVAPPINSTAGRAM
  • Twitch #MTVAPPTWITCH
  • Whatsapp #MTVAPPWHATS

  • APOSTA MIAW
  • Gabi Oliveira (DePretas) #MTVAPOSTAGABI
  • Nath Finanças #MTVAPOSTANATH
  • Lucca Najar #MTVAPOSTANAJAR
  • Audino Vilão #MTVAPOSTAAUDINO
  • Sidoka #MTVAPOSTASIDOKA
  • Agnes Nunes #MTVAPOSTAAGNES
  • Luccas Luccas #MTVAPOSTALUCCAS
  • Hiran #MTVAPOSTAHIRAN

  • ARTISTA MUSICAL
  • Pabllo Vittar #MTVARTISTAMUSICALPABLLO
  • Anitta #MTVARTISTAMUSICALANITTA
  • Luísa Sonza #MTVARTISTAMUSICALLUISA
  • Ludmilla #MTVARTISTAMUSICALLUDMILLA
  • Vitor Kley #MTVARTISTAMUSICALVITORKLEY
  • Pedro Sampaio #MTVARTISTAMUSICALPEDROSAMPAIO
  • Emicida #MTVARTISTAMUSICALEMICIDA
  • Anavitória #MTVARTISTAMUSICALANAVITORIA
  • BEAT BR
  • Emicida #MTVBEATBREMICIDA
  • Filipe Ret #MTVBEATBRFILIPE
  • Orochi #MTVBEATBROROCHI
  • Djonga #MTVBEATBRDJONGA
  • Hungria Hip Hop #MTVBEATBRHUNGRIA
  • Matuê #MTVBEATBRMATUE
  • Xamã #MTVBEATBRXAMA
  • Drik Barbosa #MTVBEATBRDRIK

  • CHALLENGE DA VEZ
  • Flip the Switch #MTVCHALLENGEFLIPTHESWITCH
  • I'm Just a Kid #MTVCHALLENGEJUSTAKID
  • Wipe it down #MTVCHALLENGEWIPEIT
  • Roi Leticia #MTVCHALLENGEROILETICIA
  • #TudoNoSigiloChallenge #MTVCHALLENGENOSIGILO
  • Oh Nanana #MTVCHALLENGEOHNANANA
  • Savage Challenge #MTVCHALLENGESAVAGE
  • Don't Start Now Challenge #MTVCHALLENGEDONTSTARTNOW

  • CLIPÃO DA P#ORR@
  • Diaba (Urias) #MTVCLIPAODIABA
  • áudio de desculpas (Manu Gavassi) #MTVCLIPAOAUDIODEDESCULPAS
  • Partilhar (Rubel e Anavitória) #MTVCLIPAOPARTILHAR
  • Silêncio (Emicida) #MTVCLIPAOSILENCIO
  • Eu Vou (Hot e Oreia part. Djonga) #MTVCLIPAOEUVOU
  • Calendário (Anavitória) #MTVCLIPAOCALENDARIO
  • Amor de Que (Pabllo Vittar) #MTVCLIPAOAMORDEQUE
  • Verdinha (Ludmilla) #MTVCLIPAOVERDINHA
  • DJ LANSO A BRABA
  • Alok #MTVBRABAALOK
  • GBR #MTVBRABAGBR
  • Rennan da Penha #MTVBRABARENNAN
  • Dennis DJ #MTVBRABADENNIS
  • Tropkillaz #MTVBRABATROPKILLAZ
  • Papatinho #MTVBRABAPAPATINHO
  • WC No Beat #MTVBRABAWCNOBEAT
  • Pedro Sampaio #MTVBRABAPEDROSAMPAIO

  • FALOU TUDO
  • Emicida #MTVFALOUTUDOEMICIDA
  • Drauzio Varella #MTVFALOUTUDODRAUZIO
  • Gabriela Prioli #MTVFALOUTUDOGABRIELA
  • Gregório Duvivier #MTVFALOUTUDOGREGORIO
  • Gabi Oliveira com Felipe Neto e Yuri Marçal #MTVFALOUTUDOGABIFELIPEYURI

  • FANDOM REAL_OFICIAL
  • Anitters (Anitta) #MTVFANDOMANITTERS
  • Loves (Dua Lipa) #MTVFANDOMLOVES
  • BTS Army (BTS) #MTVFANDOMBTSARMY
  • Harries (Harry Styles) #MTVFANDOMHARRIES
  • Little Monsters (Lady Gaga) #MTVFANDOMLITTLEMONSTERS
  • Blink (Blackpink) #MTVFANDOMBLINK
  • Ludmillers (Ludmilla) #MTVFANDOMLUDMILLERS
  • FEAT GRINGO
  • Ariana Grande & Justin Bieber - Stuck With U #MTVFEATGRINGOSTUCKWITHU
  • Lady Gaga, BLACKPINK - Sour Candy #MTVFEATGRINGOSOURCANDY
  • Lady Gaga, Ariana Grande - Rain on Me #MTVFEATGRINGORAINONME
  • Sam Smith, Demi Lovato - I'm Ready #MTVFEATGRINGOIMREADY
  • Doja Cat ft. Nicki Minaj - Say So #MTVFEATGRINGOSAYSO
  • Megan Thee Stallion ft Beyoncé - Savage #MTVFEATGRINGOSAVAGE

  • FEAT NACIONAL
  • Combatchy (Anitta, Lexa, Luisa Sonza feat. MC Rebecca) #MTVFEATCOMBATCHY
  • Só Ficou o Cheiro (Rael e Melim) #MTVFEATCHEIRO
  • Romance Proibido (Kevin O Chris e Ferrugem) #MTVFEATROMANCE
  • Será (Lagum e Iza) #MTVFEATSERA
  • Tangerina (Tiago Iorc e Duda Beat) #MTVFEATTANGERINA
  • Flores (Vitão e Luísa Sonza) #MTVFEATFLORES
  • Desce Pro Play (MC Zaac, Anitta e Tyga) #MTVFEATPLAY
  • Eterna Sacanagem (MC Jottapê, MC Kekel, Kevinho) #MTVFEATSACANAGEM

  • GAME DO ANO
  • The Last of Us Part 2 (PS4) #MTVGAMELASTOFUS2
  • Final Fantasy 7 remake (PS4) #MTVGAMEFINALFANTASY7
  • Animal Crossing: New Horizons (SWITCH) #MTVGAMEANIMALCROSSING
  • Mario Kart Tour (MOBILE) #MTVGAMEMARIOKART
  • Fortnite (MOBILE) #MTVGAMEFORTNITE
  • PUBG - Temporada 14 (PC) #MTVGAMEPUBG14
  • Valorant (PC) #MTVGAMEVALORANT
  • Ghost of Tsushima (PS4) #MTVGAMETSUSHIMA
  • HINO DE KARAOKÊ EM CASA
  • Supera (Marília Mendonça) #MTVKARAOKESUPERA
  • Tudo Aconteceu (MC Du Black com Delacruz) #MTVKARAOKETUDOACONTECEU
  • A Gente Fez Amor (Gusttavo Lima) #MTVKARAOKEAGENTEFEZAMOR
  • Tudo Ok (Thiaguinho MT feat Mila e JS O Mão de Ouro) #MTVKARAOKETUDOOK
  • Aí Eu Bebo (Maiara e Maraisa) #MTVKARAOKEBEBO
  • Mentira (Felipe Araújo) #MTVKARAOKEMENTIRA
  • Asas (Luan Santana) #MTVKARAOKEASAS
  • Em Casa Na Cama Que eu Paguei (Wesley Safadão part. Zé Neto & Cristiano) #MTVKARAOKENACAMA

  • HINO DO ANO
  • Sentadão (Pedro Sampaio, Felipe Original, JS o Mão de Ouro) #MTVHINOSENTADAO
  • Menina Solta (Giulia Be) #MTVHINOMENINASOLTA
  • Verdinha (Ludmilla) #MTVHINOVERDINHA
  • Desce pro Play (MC Zaac, Anitta e Tyga) #MTVHINOPLAY
  • Amor de Que (Pabllo Vittar) #MTVHINOAMORDEQUE
  • Braba (Luísa Sonza) #MTVHINOBRABA
  • Pupila (Anavitória, Vitor Kley) #MTVHINOPUPILA
  • Surtada (Dadá Boladão, Tati Zaqui feat OIK) #MTVHINOSURTADA

  • HIT GLOBAL
  • Rain on Me (Lady Gaga e Ariana Grande) #MTVHITRAINONME
  • Say So (Doja Cat ft. Nicki Minaj) #MTVHITSAYSO
  • Watermelon Sugar (Harry Styles) #MTVHITWATERMELON
  • Break My Heart (Dua Lipa) #MTVHITBREAKMYHEART
  • Blinding Lights (The Weeknd) #MTVHITBLINDING
  • I Love Me (Demi Lovato) #MTVHITILOVEME
  • Circles (Post Malone) #MTVHITCIRCLES
  • Everything I Wanted (Billie Eilish) #MTVHITEVERYTHING
  • ÍCONE MIAW
  • Felipe Neto #MTVICONEFELIPENETO
  • Emicida #MTVICONEEMICIDA
  • Babu Santana #MTVICONEBABU
  • Maisa Silva #MTVICONEMAISA
  • Atila Iamarino #MTVICONEATILA
  • Ludmilla #MTVICONELUDMILLA
  • Pabllo Vittar #MTVICONEPABLLO
  • Manu Gavassi #MTVICONEMANU

  • IMAGINA JUNTOS
  • Drauzio Varella e Atila Iamarino #MTVJUNTOSDRAUZIOATILA
  • Djamila Ribeiro e Linn da Quebrada #MTVJUNTOSDJAMILALINN
  • Taís Araujo e Thelma Assis #MTVJUNTOSTAISTHELMA
  • Sabrina Sato e Chico Salgado #MTVJUNTOSSABRINACHICO
  • Fábio Porchat e Rafael Portugal #MTVJUNTOSPORCHATPORTUGAL

  • LIVE DAS LIVES #BREAKTHEINTERNET
  • Luísa Sonza #MTVLIVELUISASONZA
  • Wesley Safadão #MTVLIVESAFADAO
  • Ivete Sangalo #MTVLIVEIVETE
  • Marília Mendonça #MTVLIVEMARILIA
  • Sandy & Junior #MTVLIVESANDYJUNIOR
  • Gilberto Gil #MTVLIVEGIL
  • Dennis DJ #MTVLIVEDENNISDJ
  • Alok #MTVLIVEALOK
  • Caetano Veloso #MTVLIVECAETANO
  • LIVE PRA TUDO
  • Fábio Porchat #MTVLIVEPRATUDOPORCHAT
  • Chico Salgado #MTVLIVEPRATUDOCHICO
  • Teresa Cristina #MTVLIVEPRATUDOTERESACRISTINA
  • Boca a Boca (Bianca Andrade) #MTVLIVEPRATUDOBIANCAANDRADE
  • No Estúdio Com o Ex (Matheus Mazzafera) #MTVLIVEPRATUDONOESTUDIO

  • MARATONEI
  • Elite #MTVMARATONEIELITE
  • Brincando com Fogo #MTVMARATONEIBRINCANDO
  • De Férias Com o Ex #MTVMARATONEIDEFERIASCOMOEX
  • Euphoria #MTVMARATONEIEUPHORIA
  • Auto Posto #MTVMARATONEIAUTOPOSTO
  • Hunters #MTVMARATONEIHUNTERS
  • The Handmaid's Tale #MTVMARATONEIHANDMAIDS

  • MELHOR CLIPE FEITO EM CASA
  • Mc Rebecca - Tô Presa em Casa #MTVEMCASATOPRESA
  • Sofi Tukker - House Arrest (Juntos A Distância) #MTVEMCASAHOUSEARREST
  • Pocah - Depois da Quarentena #MTVEMCASADEPOIS
  • Duda Beat - Todo Carinho (Juntos A Distância) #MTVEMCASATODOCARINHO
  • Vitor Kley - O Amor é o Segredo #MTVEMCASASEGREDO
  • Tati Zaqui e Thiaguinho MT - Mascaradinha #MTVEMCASAMASCARADINHA
  • Xamã - De Novo #MTVEMCASADENOVO
  • Lagum - Hoje eu Quero Me Perder (Acústico) #MTVEMCASAPERDER
  • MELHOR PARTICIPANTE DE REALITY
  • Rafa Vieira (De Férias com o Ex 6) #MTVREALITYRAFA
  • Matheus Novinho (De Férias com o Ex 6) #MTVREALITYNOVINHO
  • Bifão (A Fazenda) #MTVREALITYBIFAO
  • Scarlat Ciola (De Férias com o Ex 6) #MTVREALITYSCARLAT
  • Babu Santana (BBB) #MTVREALITYBABU

  • MEME DE QUARENTENA
  • Rotinas do Home Office #MTVMEMEHOMEOFFICE
  • Roi Leticia #MTVMEMEROILETICIA
  • "Eu sou bandida" #MTVMEMESOUBANDIDA
  • Cardi B gritando Corona Virus #MTVMEMECARDIBCORONAVIRUS
  • "não sinto verdade em vc" #MTVMEMENAOSINTOVERDADE

  • PET INFLUENCER
  • Marroninha (Hugo Gloss) #MTVPETMARRONINHA
  • Feijão (Gui Araújo) #MTVPETFEIJAO
  • Lua (Boca Rosa) #MTVPETLUA
  • Cerveja (Gabi Prado) #MTVPETCERVEJA
  • Tibau e Tita (Coelhanna) #MTVPETTIBAUETITA
  • PODCAST NOSSO DE CADA DIA
  • Nerdcast #MTVPODCASTNERDCAST
  • Mamilos #MTVPODCASTMAMILOS
  • Poucas #MTVPODCASTPOUCAS
  • Um Milkshake Chamado Wanda #MTVPODCASTWANDA
  • Esquizofrenoias #MTVPODCASTESQUIZOFRENOIAS
  • Bom Dia, Obvious #MTVPODCASTOBVIOUS
  • Angu de Grilo #MTVPODCASTANGU
  • Não Ouvo #MTVPODCASTNAOOUVO

  • RI ALTO
  • Rafael Portugal #MTVRIALTOPORTUGAL
  • Thiago Ventura #MTVRIALTOVENTURA
  • Bruna Louise #MTVRIALTOBRUNA
  • Fábio Porchat #MTVRIALTOPORCHAT
  • Yuri Marçal #MTVRIALTOYURI
  • Thati Lopes #MTVRIALTOTHATI
  • Gregório Duvivier #MTVRIALTOGREGORIO
  • Marcelo Adnet #MTVRIALTOADNET

  • STREAMER BR
  • Gaules #MTVSTREAMERBRGAULES
  • Anderson Silva #MTVSTREAMERBRANDERSON
  • Camila "Camilota" Silveira #MTVSTREAMERBRCAMILOTA
  • Alanzoka #MTVSTREAMERBRALANZOKA
  • YoDa #MTVSTREAMERBRYODA
  • TIK TOKER ABSURDO
  • Cinthia Cruz #MTVTIKTOKERCINTHIA
  • GKAY #MTVTIKTOKERGKAY
  • Lucas Guedez #MTVTIKTOKERLUCAS
  • Lzmaario (Mario Jr) #MTVTIKTOKERMARIOJR
  • Batom Atrevido #MTVTIKTOKERBATOM
  • Luis Mariz #MTVTIKTOKERLUISMARIZ
  • Maisa Silva #MTVTIKTOKERMAISA

  • ZIKA DO BAILE
  • Kevin O Chris #MTVZIKAKEVINOCHRIS
  • MC Rebecca #MTVZIKAMCREBECCA
  • Pocah #MTVZIKAPOCAH
  • Tati Zaqui #MTVZIKATATIZAQUI
  • MC Zaac #MTVZIKAMCZAAC
  • PK #MTVZIKAPK
  • MC Jottapê #MTVZIKAJOTTAPE
  • MC Du Black #MTVZIKAMCDUBLACK

