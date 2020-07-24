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D.R. Com o Ex

MTV anuncia programa para discutir polêmicas do 'De Férias Com o Ex'

A mais nova temporada de De Férias Com o Ex estreou dia 21 de maio, prometendo muita nudez e encontros criativos em meio à natureza exuberante do Ceará
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 08:01

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 08:01

Novo programa D.R. Com o Ex deve estrear no segundo semestre na MTV para discutir polêmicas do De Férias Com o Ex
D.R. Com o Ex deve estrear no segundo semestre na MTV Crédito: Divulgação
Devido ao sucesso do reality De Férias com o Ex, a MTV está produzindo um novo programa. D.R. Com o Ex tem formato inédito e deve reunir cinco conhecidos ex-participantes da atração para comentar as relações dos colegas da sexta temporada, e também relembrar momentos marcantes da atual edição do reality.
Com dez episódios inéditos, o spin-off que tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2020, terá em seu comando o Tablet do Terror, que será responsável por relembrar as polêmicas que aconteceram dentro e fora do reality. D.R. Com o Ex foi gravado remotamente respeitando os protocolos de distanciamento social impostos pela pandemia do coronavírus.
A mais nova temporada de De Férias Com o Ex estreou dia 21 de maio, prometendo muita nudez e encontros criativos em meio à natureza exuberante do Ceará. À época do lançamento do reality, Rafael Vieira, o primeiro homem assumidamente homossexual do reality, falou sobre suas expectativas. "Espero que as pessoas enxerguem o quão natural é", diz ele. "Estava ali para viver anseios e desejos como um ser humano qualquer", pontuou.

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A MTV, no entanto, polemizou ao não exibir cenas quentes entre Jarlles e Matheus Magalhães e também entre Jarlles e Rafa. A atitude revoltou fãs e internautas que reclamaram por cenas de sexo entre casais de sexo oposto serem mostradas.

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