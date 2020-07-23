Vídeo: Gizelly, capixaba do 'BBB 20', faz ensaio sensual e surpreende

Gizelly Bicalho, a representante do Espírito Santo no "BBB 20", chocou os fãs e seguidores em vídeo que decidiu postar em suas redes sociais. A advogada de Vitória fez um ensaio sensual e foi clicada pelo fotógrafo Almir Vargas, que já foi notícia da Coluna Pedro Permuy, em A GAZETA. Na gravação, a ex-sister surge em poses sensuais e com roupas para lá de transparentes.
Em uma das blusas usadas durante o ensaio, Gizelly chegou a deixar os seios praticamente à mostra.
Marcela McGowan, colega de reality da Globo, brincou ao comentar a publicação: "Gizelly, sua irresponsável, falta de ar pode ser sintoma de Covid-19! Agora já não sei mais se preciso ir ao hospital".
Os fãs também só souberam rasgar elogios para a capixaba, que recebeu centenas de comentários positivos no post do Instagram.