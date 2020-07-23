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Filho de Solange Almeida surpreende em foto após perder 75 quilos

Rafa Almeida, de 20 anos, se submeteu a uma cirurgia bariátrica e resolveu compartilhar um 'antes e depois' em seu Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 17:38

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 17:38

Rafa Almeida, o filho de Solange Almeida
Rafa Almeida, o filho de Solange Almeida Crédito: Reprodução/Instagram @euraalmeida
Rafa Almeida, o filho de Solange Almeida, acabou chocando os fãs ao revelar algumas fotos antigas nas redes sociais. O jovem de 20 anos usou a web para mostrar seu antes e depois da cirurgia bariátrica. Após o procedimento de redução de estômago, o bonitão perdeu cerca de 75 quilos. 
Nas fotos compartilhadas em seu Instagram, Rafa aparece usando uma regata preta e um boné. Em apenas um ano, o jovem passou de 151 quilos para 76 quilos.
"Galera me desculpa mas eu precisava postar essa montagem que acabaram de me mandar! Meu Deus, eu renasci! Já eu apago, é só pra dar um choque em vocês! O segredo do emagrecimento foram as tatuagens (risos) zoeira", escreveu no post. 

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