Filho de Solange Almeida surpreende em foto após perder 75 quilos

Rafa Almeida, o filho de Solange Almeida, acabou chocando os fãs ao revelar algumas fotos antigas nas redes sociais. O jovem de 20 anos usou a web para mostrar seu antes e depois da cirurgia bariátrica. Após o procedimento de redução de estômago, o bonitão perdeu cerca de 75 quilos.
Nas fotos compartilhadas em seu Instagram, Rafa aparece usando uma regata preta e um boné. Em apenas um ano, o jovem passou de 151 quilos para 76 quilos.
"Galera me desculpa mas eu precisava postar essa montagem que acabaram de me mandar! Meu Deus, eu renasci! Já eu apago, é só pra dar um choque em vocês! O segredo do emagrecimento foram as tatuagens (risos) zoeira", escreveu no post.