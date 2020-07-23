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Depressão

Padre Fábio de Melo: 'Ficava pesquisando formas de morrer'

Sacerdote falou sobre depressão profunda que teve que enfrentar em entrevista por meio de live com o jornalista Felipeh Campos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 18:00

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 18:00

O padre Fábio de Melo em viagem a Florença, na Itália
O padre Fábio de Melo Crédito: Reprodução/Instagram @pefabiodemelo
Em uma live com o jornalista Felipeh Campos, o padre Fábio de Melo decidiu abrir o coração sobre um período difícil de sua vida. Na ocasião, enfrentou depressão profunda e admite que chegou a cogitar o suicídio. 
Quando foi questionado pelo entrevistador sobre o período, explicou: "Há três anos, sim. Quando eu tive a minha crise pior, eu não pensava em outra coisa. Eu ficava horas e horas do dia e da noite pesquisando na internet formas de morrer. Foi uma sombra muito difícil de ser enfrentada, um período extremamente doloroso para mim".

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O assunto acabou vindo à tona depois de Fábio de Melo revelar que, durante o isolamento pela pandemia do coronavírus, buscou manter a saúde mental em dia. "Minha maior preocupação foi contornar aquilo que eu sei que é uma fragilidade minha, a minha saúde emocional, que foi um grande dilema para mim, há três anos, quando eu tive a síndrome do pânico e a depressão", disse o sacerdote. 

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