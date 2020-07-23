Padre Fábio de Melo: 'Ficava pesquisando formas de morrer'

Quando foi questionado pelo entrevistador sobre o período, explicou: "Há três anos, sim. Quando eu tive a minha crise pior, eu não pensava em outra coisa. Eu ficava horas e horas do dia e da noite pesquisando na internet formas de morrer. Foi uma sombra muito difícil de ser enfrentada, um período extremamente doloroso para mim".

O assunto acabou vindo à tona depois de Fábio de Melo revelar que, durante o isolamento pela pandemia do coronavírus, buscou manter a saúde mental em dia. "Minha maior preocupação foi contornar aquilo que eu sei que é uma fragilidade minha, a minha saúde emocional, que foi um grande dilema para mim, há três anos, quando eu tive a síndrome do pânico e a depressão", disse o sacerdote.