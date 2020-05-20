Fotógrafo capixaba faz ensaio com o cantor Romero Ferro por live

Desde que teve os ensaios presenciais interrompidos pelo isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, o fotógrafo Almir Vargas tem feito o mesmo trabalho de forma virtual. Por meio de uma videochamada de mais ou menos uma hora e meia, o capixaba consegue realizar uma sessão de fotos quase que igual à modalidade convencional.
Em recente trabalho, Almir fotografou ninguém menos que o artista Romero Ferro, cantor que já foi notícia em A GAZETA ao lançar álbum novo e por fazer sucesso com seu som brasileiro nas plataformas de streaming.
Nos cliques, que Romero inclusive compartilhou em suas redes sociais, o cantor aparece com diversos modelos de copos e taças enchidos com um líquido transparente. Há versões coloridas e outras, em preto e branco.
“A qualidade da imagem não é igual como se fosse um ensaio presencial, até porque é como se fosse um print. No pós-produção do ensaio é que, com edição, a gente consegue dar qualidade, mexer em aspectos da foto que permitam que aquele material seja diferenciado”, fala Almir, em bate-papo com a coluna.
No caso de Romero, o fotógrafo ainda explica que uma câmera profissional foi usada – o que também é possível no caso dos ensaios virtuais. “Quando o cliente, como o Romero, tem uma câmera, eu consigo dirigi-lo a posicionar o equipamento e disparar de forma remota para que não haja essa perda na qualidade”, conclui.