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Pedro Permuy

Fotógrafo capixaba faz ensaio com o cantor Romero Ferro por live

O fotógrafo Almir Vargas ainda explica à coluna como é possível tirar fotos virtuais, por chamada de vídeo, deixando-as com aspecto e qualidade profissionais

Públicado em 

20 mai 2020 às 11:28
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O cantor Romero Ferro clicado pelas lentes do fotógrafo Almir Vargas
O cantor Romero Ferro clicado pelas lentes do fotógrafo Almir Vargas Crédito: Almir Vargas
Desde que teve os ensaios presenciais interrompidos pelo isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus, o fotógrafo Almir Vargas tem feito o mesmo trabalho de forma virtual. Por meio de uma videochamada de mais ou menos uma hora e meia, o capixaba consegue realizar uma sessão de fotos quase que igual à modalidade convencional.
Em recente trabalho, Almir fotografou ninguém menos que o artista Romero Ferro, cantor que já foi notícia em A GAZETA ao lançar álbum novo e por fazer sucesso com seu som brasileiro nas plataformas de streaming.
Nos cliques, que Romero inclusive compartilhou em suas redes sociais, o cantor aparece com diversos modelos de copos e taças enchidos com um líquido transparente. Há versões coloridas e outras, em preto e branco.
“A qualidade da imagem não é igual como se fosse um ensaio presencial, até porque é como se fosse um print. No pós-produção do ensaio é que, com edição, a gente consegue dar qualidade, mexer em aspectos da foto que permitam que aquele material seja diferenciado”, fala Almir, em bate-papo com a coluna.
No caso de Romero, o fotógrafo ainda explica que uma câmera profissional foi usada – o que também é possível no caso dos ensaios virtuais. “Quando o cliente, como o Romero, tem uma câmera, eu consigo dirigi-lo a posicionar o equipamento e disparar de forma remota para que não haja essa perda na qualidade”, conclui.

O cantor Romero Ferro clicado pelas lentes do fotógrafo Almir Vargas

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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