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Polêmica!

Kanye West ameaça contar segredos de família caso seja internado, diz site

De acordo com uma fonte ao The Sun, toda a família está preocupado com ele e com o que ele pode vir a fazer

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 07:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2020 às 07:56
O rapper Kanye West e a esposa, a socialite Kim Kardashian
O rapper Kanye West e a esposa, a socialite Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram @kanyew.est
O rapper Kanye West, 43, não está legal. Depois de desabafar para todo mundo sobre uma crise em seu casamento com a socialite Kim Kardashian, 39, ele estaria ameaçando contar um segredo da família se ela resolver interná-lo em uma clínica de reabilitação.
De acordo com uma fonte ao The Sun, toda a família está preocupado com ele e com o que ele pode vir a fazer. "Kanye está agindo com paranoia e está convencido de que Kim e Kris Jenner estão tentando pegá-lo. Ele diz que vai fazer uma transmissão ao vivo no Twitter para mostrar a verdade ao mundo se tentarem fazer uma intervenção", disse a fonte.
Ainda de acordo com a fonte, a exposição dos segredos aconteceriam em breve. "Kanye alertou Kim de que vai falar todos os segredos da família. Há muita coisa que não aparece no reality show [Keeping Up With The Kardashians], como brigas, namoros com outras celebridades, cirurgias, acordos financeiros. Mas Kim só quer ajudar Kanye e proteger os filhos", disse.
O casamento de Kanye e Kim estaria passando por uma crise, segundo fontes ouvidas pelo site Page Six, após o que eles descrevem como um "episódio bipolar terrível" do rapper.

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"Não sei se eles conseguem sobreviver", disse uma fonte sobre o casamento dos dois. "A família está tentando descobrir o que fazer (...) e esperando que esse pesadelo acabe em breve, e eles possam colocar Kanye em tratamento".
Na madrugada de terça-feira (21), Kanye chegou a dizer, em suas redes sociais, que a mulher e a sogra, Kris Jenner, 64, queriam interná-lo contra sua vontade, fazendo uma comparação entre sua vida e o filme "Corra!" (2017).
O descontentamento de Kim com o marido teria ocorrido após ele falar publicamente que pensou em abortar a primeira filha do casal, North, 7, durante uma discurso feito. West caiu em prantos na ocasião.

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