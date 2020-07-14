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MTV Miaw e Meus Prêmios Nick serão transmitidos ao vivo em 2020

Organização dos eventos confirmou edições mesmo durante a pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 10:43

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 10:43

MTV Miaw
MTV Miaw Crédito: Reprodução/ YouTube @MTV Brasil
As premiações MTV Miaw e Meus Prêmios Nick tiveram suas edições de 2020 confirmadas e serão transmitidas ao vivo.
A organização informa que os eventos serão produzidos "em formato totalmente reformulado, adaptado à nova realidade", por conta das medidas de isolamento social causadas pela pandemia do novo coronavírus.
"As produções vão acontecer em estúdio, seguindo todos os padrões de segurança e higienização estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde", informa comunicado pela ViacomCBS, que organiza os eventos no Brasil.
A organização do MTV Miaw ainda prometeu novas categorias de premiação, ainda não divulgadas. A data dos eventos também não foi confirmada.

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