MTV Miaw e Meus Prêmios Nick serão transmitidos ao vivo em 2020

MTV Miaw Crédito: Reprodução/ YouTube @MTV Brasil

As premiações MTV Miaw e Meus Prêmios Nick tiveram suas edições de 2020 confirmadas e serão transmitidas ao vivo.

A organização informa que os eventos serão produzidos "em formato totalmente reformulado, adaptado à nova realidade", por conta das medidas de isolamento social causadas pela pandemia do novo coronavírus.

"As produções vão acontecer em estúdio, seguindo todos os padrões de segurança e higienização estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde", informa comunicado pela ViacomCBS, que organiza os eventos no Brasil.