Emmy desiste de suas festas de gala por causa da pandemia de coronavírus

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou mudanças no Emmy 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. A organização do prêmio confirmou que a cerimônia principal acontecerá em 20 de setembro, como já estava definido, mas que os produtores ainda estão discutindo o formato.
Enquanto isso, o Creative Arts Emmys vai ocorrer virtualmente -o evento, que tradicionalmente acontece uma semana antes da entrega televisionada dos troféus principais, anuncia os vencedores de várias categorias técnicas. As informações são do site The Hollywood Reporter.
Outra mudança é o cancelamento dos Governors Balls, tradicionais bailes de gala que acontecem depois de ambas as cerimônias do Emmy (a principal e a secundária). É a primeira vez em 72 anos de premiação que isso acontece.
A ABC, emissora que exibe o Emmy nos Estados Unidos, comentou: "Estamos comprometidos a entregar uma cerimônia que honre o papel que a TV teve em 2020, unindo as pessoas durante a pandemia, e expressando apoio a uma demanda nacional e global por justiça social e igualdade".