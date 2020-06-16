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Premiação

Emmy desiste de suas festas de gala por causa da pandemia de coronavírus

Cerimônia principal acontecerá em 20 de setembro, mas formato ainda será discutido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 17:34

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 17:34

Medalha concedida aos indicados ao Emmy
Medalha concedida aos indicados ao Emmy Crédito: Instagram/@iemmys
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou mudanças no Emmy 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. A organização do prêmio confirmou que a cerimônia principal acontecerá em 20 de setembro, como já estava definido, mas que os produtores ainda estão discutindo o formato.
Enquanto isso, o Creative Arts Emmys vai ocorrer virtualmente -o evento, que tradicionalmente acontece uma semana antes da entrega televisionada dos troféus principais, anuncia os vencedores de várias categorias técnicas. As informações são do site The Hollywood Reporter.

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Outra mudança é o cancelamento dos Governors Balls, tradicionais bailes de gala que acontecem depois de ambas as cerimônias do Emmy (a principal e a secundária). É a primeira vez em 72 anos de premiação que isso acontece.
A ABC, emissora que exibe o Emmy nos Estados Unidos, comentou: "Estamos comprometidos a entregar uma cerimônia que honre o papel que a TV teve em 2020, unindo as pessoas durante a pandemia, e expressando apoio a uma demanda nacional e global por justiça social e igualdade".

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