Emmy desiste de suas festas de gala por causa da pandemia de coronavírus

Medalha concedida aos indicados ao Emmy Crédito: Instagram/@iemmys

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou mudanças no Emmy 2020 por causa da pandemia do novo coronavírus. A organização do prêmio confirmou que a cerimônia principal acontecerá em 20 de setembro, como já estava definido, mas que os produtores ainda estão discutindo o formato.

Enquanto isso, o Creative Arts Emmys vai ocorrer virtualmente -o evento, que tradicionalmente acontece uma semana antes da entrega televisionada dos troféus principais, anuncia os vencedores de várias categorias técnicas. As informações são do site The Hollywood Reporter.

Outra mudança é o cancelamento dos Governors Balls, tradicionais bailes de gala que acontecem depois de ambas as cerimônias do Emmy (a principal e a secundária). É a primeira vez em 72 anos de premiação que isso acontece.