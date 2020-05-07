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Premiações

Emmy define que títulos indicados ao Oscar não poderão concorrer

A decisão da Academia de Artes Cinematográficas deve  impactar especialmente as categorias de documentário,  maior parte das produções duplamente nomeadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 18:01

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 18:01

Após decisão da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas permitindo que alguns filmes que estrearão direto na TV ou serviços de streaming concorram ao Oscar, os organizadores do Emmy rebateram com uma nova regra: nenhuma produção indicada ao Oscar poderá concorrer aqui.
Equipe de Game of Thrones na cerimônia do Emmy
Equipe de Game of Thrones na cerimônia do Emmy Crédito: Reprodução/Instagram @gameofthrones
A mudança no Emmy começa a valer em 2021 - e, ao contrário da que ocorreu nas regras do Oscar, deve ser permanente. A decisão deve impactar especialmente as categorias de documentário, de onde vinham a maior parte das produções duplamente nomeadas.
O título "O.J.: Made in America", por exemplo, foi lançado originalmente no canal ESPN como uma série documental em sete episódios. Por isso, foi indicado a seis prêmios Emmy, incluindo na categoria de melhor série documental, levando dois prêmios técnicos.
Depois, a emissora resolveu editar todos os episódios em conjunto e estrear "O.J.: Made in America" nos cinemas, como um enorme filme de quase 8 horas de duração. Neste formado, ele foi indicado (e venceu) o Oscar de melhor documentário.
Trajetórias semelhantes ocorreram com títulos como "A 13ª Emenda" e "What Happened, Miss Simone?", ambos da Netflix. Em nota, a Academia do Emmy deixou claro que apoia a decisão dos organizadores do Oscar, e que sua mudança de regra é apenas complementar.
O órgão ainda notou que a mudança estava sendo discutida desde março, antes do agravamento da pandemia.
O Emmy e o Oscar operam em temporadas diferentes -- portanto, a possibilidade de dupla indicação ainda existe (se ela vier primeiro no Emmy, e depois no Oscar).

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