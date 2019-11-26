Porta dos Fundos e 'Hack the City' ganham o Emmy Internacional

25/11/2019 - A equipe do "Porta dos Fundos" posa para foto com o prêmio conquistado pelo programa, que levou o Emmy Internacional na categoria Comédia Crédito: EVAN AGOSTINI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A cerimônia do Emmy Internacional, que premia profissionais e produções da televisão mundial, escolheu o especial de Natal do Porta dos Fundos como melhor comédia, na noite desta segunda-feira (25), em Nova York.

O especial "Se Beber, Não Ceie", disponível na Netflix, foi escrito por Fábio Porchat, que também está no elenco, junto com Antonio Tabet e Gregorio Duvivier, colunista da Folha de S.Paulo. Trata-se de uma paródia da última ceia de Jesus Cristo e outros eventos bíblicos e do filme "Se Beber, Não Case!".

Outra produção brasileira premiada foi "Hack the City", da National Geographic, escolhida a melhor série curta.

Marjorie Estiano concorreu ao prêmio de melhor atriz por sua atuação na segunda temporada de "Sob Pressão", da Globo. A atriz brasileira foi superada pela húngara Marina Gera, por seu trabalho em "Orok Tel".

Raphael Logam concorreu à categoria de melhor ator por "Impuros", da Fox, mas quem levou foi o turco Haluk Bilginer, por "Persona".

O Brasil esteve presente em grande parte das categorias. "Ópera Aberta - Os Pescadores De Pérolas" HBO (programa artístico); "A Primeira Pedra', do canal Futura (documentário); "Um Contra Todos", da Fox (série dramática); "Magnífica 70", da HBO (programa em língua estrangeira do horário nobre); "Se Eu Fechar Os Olhos Agora", da Globo (filme para TV ou minissérie).