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Lollapalooza dos EUA é cancelado por pandemia do novo coronavírus

O perfil oficial do evento no Instagram anunciou o cancelamento nesta terça-feira (9), e afirmou que o festival acontecerá online, na mesma data prevista inicialmente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 08:21

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 08:21

Roda-gigante do Lollapalooza
Roda-gigante do Lollapalooza Crédito: Divulgação
O festival Lollapalooza dos Estados Unidos, previsto para acontecer no Grant Park de Chicago entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, foi oficialmente cancelado.
O perfil oficial do evento no Instagram anunciou o cancelamento nesta terça-feira (9), e afirmou que o festival acontecerá online, na mesma data prevista inicialmente.
"Queríamos poder trazer o Lollapalooza ao Grant Park novamente este ano, mas entendemos que as coisas não podem seguir como planejado. A saúde e segurança de nossos fãs, artistas, parceiros, funcionários e comunidade é sempre nossa principal prioridade", escreveu a produção em um comunicado.

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"O evento virtual do fim de semana incluirá performances vindas de toda a cidade e além", afirmaram, revelando que a agenda completa será disponibilizada em julho. "Estamos trabalhando nos bastidores para dar à Chicago uma espetacular celebração dos 30 anos de aniversário do Lollapalooza no verão de 2021".
Em março, foi divulgado que a edição de 2020 do Lollapalooza Brasil, previamente marcada para os dias 3, 4 e 5 de abril, acontecerá entre os dias 4 e 6 de dezembro, devido à pandemia do novo coronavírus.

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