Lollapalooza dos EUA é cancelado por pandemia do novo coronavírus

Roda-gigante do Lollapalooza Crédito: Divulgação

O festival Lollapalooza dos Estados Unidos, previsto para acontecer no Grant Park de Chicago entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, foi oficialmente cancelado.

O perfil oficial do evento no Instagram anunciou o cancelamento nesta terça-feira (9), e afirmou que o festival acontecerá online, na mesma data prevista inicialmente.

"Queríamos poder trazer o Lollapalooza ao Grant Park novamente este ano, mas entendemos que as coisas não podem seguir como planejado. A saúde e segurança de nossos fãs, artistas, parceiros, funcionários e comunidade é sempre nossa principal prioridade", escreveu a produção em um comunicado.

"O evento virtual do fim de semana incluirá performances vindas de toda a cidade e além", afirmaram, revelando que a agenda completa será disponibilizada em julho. "Estamos trabalhando nos bastidores para dar à Chicago uma espetacular celebração dos 30 anos de aniversário do Lollapalooza no verão de 2021".