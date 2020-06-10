'Mestre do Sabor': dois chefs serão eliminados nesta quinta (11)

Claude Troisgros e Batista comandam o "Mestre do Sabor", na TV Globo e GNT Crédito: VICTOR POLLAK/Globo

Nesta quinta-feira (11), o reality gastronômico Mestre do Sabor irá se despedir de dois candidatos, em vez de apenas um. Na primeira prova do dia, Menu Confiança, os chefs precisarão apresentar pratos com miúdos, ingredientes conhecidos por sua riqueza de nutrientes e por seus sabores marcantes.

Cada grupo deve preparar uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, que serão degustados às cegas por Claude Troisgros e Batista. O time vencedor recebe imunidade, sem precisar passar pela segunda prova, e vai direto para o próximo programa. Em seguida, o mestre de cada time que não recebeu a imunidade salva um chef da sua equipe.

A novidade vem na segunda prova, disputada individualmente e com degustação novamente às cegas, feita pelos mestres Kátia Barbosa, Leo Paixão e Rafa Costa e Silva. Além de escolher o melhor prato, o trio desta vez terá que eliminar dois chefs.

O 'Time Kátia' conta com os chefs Júnior Marinho, Francisco Pinheiro, Dário Costa e Arthur Pendragon. O Time Leo tem Moacir Santana, Lydia Gonzalez, Álvaro Gasparetto, Ana Zambelli, Bruno Hoffman e Serginho Jucá. Já o 'Time Rafa' conta com Millena Barros, Kaywa Hilton, Gi Nicarato e Caio Soter.