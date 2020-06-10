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'Mestre do Sabor': dois chefs serão eliminados nesta quinta (11)

Na primeira prova do episódio, 'Menu Confiança', os 14 participantes do reality são desafiados a cozinhar com miúdos para continuar na competição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 08:18

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 08:18

Claude Troisgros e Batista comandam o
Claude Troisgros e Batista comandam o "Mestre do Sabor", na TV Globo e GNT Crédito: VICTOR POLLAK/Globo
Nesta quinta-feira (11), o reality gastronômico Mestre do Sabor irá se despedir de dois candidatos, em vez de apenas um. Na primeira prova do dia, Menu Confiança, os chefs precisarão apresentar pratos com miúdos, ingredientes conhecidos por sua riqueza de nutrientes e por seus sabores marcantes.
Cada grupo deve preparar uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, que serão degustados às cegas por Claude Troisgros e Batista. O time vencedor recebe imunidade, sem precisar passar pela segunda prova, e vai direto para o próximo programa. Em seguida, o mestre de cada time que não recebeu a imunidade salva um chef da sua equipe.
A novidade vem na segunda prova, disputada individualmente e com degustação novamente às cegas, feita pelos mestres Kátia Barbosa, Leo Paixão e Rafa Costa e Silva. Além de escolher o melhor prato, o trio desta vez terá que eliminar dois chefs.

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O 'Time Kátia' conta com os chefs Júnior Marinho, Francisco Pinheiro, Dário Costa e Arthur Pendragon. O Time Leo tem Moacir Santana, Lydia Gonzalez, Álvaro Gasparetto, Ana Zambelli, Bruno Hoffman e Serginho Jucá. Já o 'Time Rafa' conta com Millena Barros, Kaywa Hilton, Gi Nicarato e Caio Soter.
"Mestre do Sabor" é um formato original Globo, com direção artística de LP Simonetti e direção geral de Aida Silva. A segunda temporada do reality gastronômico é exibida semanalmente, às quintas-feiras, após "Fina Estampa". O programa também é exibido no GNT, sempre às sextas, às 22h.

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