'Mestre do Sabor': dois chefs serão eliminados nesta quinta (11)

Nesta quinta-feira (11), o reality gastronômico Mestre do Sabor irá se despedir de dois candidatos, em vez de apenas um. Na primeira prova do dia, Menu Confiança, os chefs precisarão apresentar pratos com miúdos, ingredientes conhecidos por sua riqueza de nutrientes e por seus sabores marcantes.
Cada grupo deve preparar uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, que serão degustados às cegas por Claude Troisgros e Batista. O time vencedor recebe imunidade, sem precisar passar pela segunda prova, e vai direto para o próximo programa. Em seguida, o mestre de cada time que não recebeu a imunidade salva um chef da sua equipe.
A novidade vem na segunda prova, disputada individualmente e com degustação novamente às cegas, feita pelos mestres Kátia Barbosa, Leo Paixão e Rafa Costa e Silva. Além de escolher o melhor prato, o trio desta vez terá que eliminar dois chefs.
O 'Time Kátia' conta com os chefs Júnior Marinho, Francisco Pinheiro, Dário Costa e Arthur Pendragon. O Time Leo tem Moacir Santana, Lydia Gonzalez, Álvaro Gasparetto, Ana Zambelli, Bruno Hoffman e Serginho Jucá. Já o 'Time Rafa' conta com Millena Barros, Kaywa Hilton, Gi Nicarato e Caio Soter.
"Mestre do Sabor" é um formato original Globo, com direção artística de LP Simonetti e direção geral de Aida Silva. A segunda temporada do reality gastronômico é exibida semanalmente, às quintas-feiras, após "Fina Estampa". O programa também é exibido no GNT, sempre às sextas, às 22h.