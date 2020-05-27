'Mestre do Sabor': conheça o chef que substitui José Avillez

O chef Rafael Costa e Silva assumirá o time de José Avillez Crédito: Globo/ Camilla Maia

O episódio de "Mestre do Sabor" (Globo) que vai ao ar nesta quinta-feira (28) marcará a chegada de um novo chef para a cozinha: Rafa Costa e Silva. Ele dará continuidade ao trabalho desempenhado até então pelo chef português José Avillez, que retornou ao seu país por causa da pandemia do coronavírus.

"Estou bem animado e com as melhores expectativas possíveis. Tem sido tudo muito especial e novo para mim. Estou atuando ao lado dos melhores profissionais, com uma estrutura incrível, que dá todo o suporte para a equipe e para todos ali. E ainda tive a oportunidade de viver uma troca com o Avillez, um profissional que admiro muito desde a época em que trabalhei na Espanha", conta o chef carioca.

Rafa é detentor de inúmeros prêmios de gastronomia mundo afora, incluindo uma estrela no Guia Michelin depois de figurar entre os 50 melhores restaurantes do mundo com o Lasai, casa que comanda no Rio de Janeiro.

Novo integrante do "Mestre do Sabor", Rafa Costa e Silva diz que é muito difícil substituir o amigo português. "Avillez é um ícone da gastronomia mundial. Eu mesmo, depois que o conheci e saboreei seu restaurante, tive uma mudança de visão da gastronomia."

O convite, diz Rafa, surgiu de uma mensagem trocada com o apresentador Claude Troisgros. "Pensei até que fosse trote, porque ele perguntou se eu podia falar e que era urgente. Comentei com o filho dele, que é meu amigo: 'Acho que clonaram o celular do seu pai'".

Ele afirma que aceitou o convite sob a condição de que Avillez se juntasse a eles na final. "Estamos esperando por isso", diz o chef. "O que eu mais levo em conta na hora de avaliar um prato é o sabor. Quantidade e técnica dentro de um prato eu só levo em conta para critério de desempate. Há provas com tantos pratos excelentes que é preciso escolher o 'menos melhor' (risos)."

O chef é casado e tem um filho pequeno. É para ambos que ele tem cozinhado em meio a quarentena. "Tenho cozinhado como nunca (risos). Minha esposa também adora cozinhar e até meu filho, que tem só dois anos, tem adorado ficar na cozinha e está participando também."

RETORNO A PORTUGAL

O chef português José Avillez esteve nos cinco primeiros programas desta temporada do Mestre do Sabor. Ele decidiu retornar ao seu país de origem para gerenciar de perto seus restaurantes e ajudar os afetados pela pandemia do novo coronavírus.

"Tem sido uma loucura. Não sabemos o que vai acontecer. Tentamos ajudar da maneira que sabemos. Fazemos cerca de cem refeições diárias solidárias para quem não tem o que comer e projetamos o futuro sem certezas", diz Avillez.