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Gugu: advogados garantem ter documento de Rose Miriam que muda rumos de herança

Apresentador teria argumentado que fez doação para companheira de muitos anos no processo para conseguir Green Card

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 14:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 14:58
Família de Gugu Liberado briga por direitos na herança
Família de Gugu Liberado briga por direitos na herança Crédito: Reprodução Instagram
Os advogados de Rose Miriam Di Matteo afirmam que têm um documento, em inglês, assinado por Augusto Liberato, no processo para o pedido de Green Card para toda a família, e que comprova que o casal tinha união estável. O apresentador sonhava em viver nos Estados Unidos com os filhos, longe dos holofotes. Para isso, entrou com processo para conseguir a documentação junto as autoridades americanas, de acordo com reportagem do programa Fantástico, da TV Globo, neste domingo, 27.
Uma das maneiras de conseguir o Green Card é um investimento nos Estados Unidos. Em 2016, pelas regras, o mínimo para esse investimento era US$ 500 mil, além da comprovação de origem da quantia. Na tradução juramentada e reconhecida em cartório, segundo os advogados de Rose, Gugu declara que tinha uma fortuna de mais de R$ 200 milhões e que teria doado parte do dinheiro para a mãe dos três filhos: "tenho uma companheira de muitos anos, Rose Miriam Souza Di Matteo, que é mãe de nossos três filhos: João, Marina e Sofia".
Em outro momento do pedido: "presenteei US$ 550 mil da minha conta para uso pessoal da minha companheira". O apresentador encerra a documentação dizendo: "declaro que o que acima exposto é verdadeiro e correto, tanto quanto é do meu conhecimento, sob pena de perjúrio".

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Desde a morte de Gugu Liberato, em 2019, Rose Miriam Di Matteo pleiteia, na Justiça brasileira, o direito à herança. Esse novo documento deve ser analisado, no processo de reconhecimento de união estável.
Na leitura do testamento, o apresentador teria deixado a maior parte do dinheiro para os filhos, 75%, e o restante para os sobrinhos - sem mencionar o nome de Rose.

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