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Suposto namorado

Thiago Salvático posta foto com Gugu para lembrar 8 meses da morte

Em maio, o chef de cozinha concedeu uma entrevista ao programa Fantástico (Globo), em que deu mais detalhes sobre o seu namoro com Gugu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 07:58

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 07:58

O chef Thiago Salvático e o apresentador Gugu Liberato em foto com casacos de neve. Thiago se apresentou à mídia como namorado de Gugu após o apresentador morrer em sua casa em Orlando, nos EUA.
O chef Thiago Salvático e o apresentador Gugu Liberato Crédito: Reprodução/Instagram @salvatico.thiago
O chef de cozinha Thiago Salvático publicou uma foto nesta terça (21) ao lado do companheiro Gugu Liberato, morto em novembro de 2019, para lembrar o aniversário de oito meses desde a sua partida. O empresário poupou declarações e apenas usou como legenda um coração partido.
Atualmente residindo na Alemanha, onde é proprietário de duas sorveterias, Salvático tentou travar uma batalha na Justiça pedindo o reconhecimento da união estável homoafetiva com o apresentador e a partilha dos bens acumulados no período em que estiveram juntos -segundo ele, desde 2011. O chef disse que, desde a morte de Gugu, vinha buscando preservar sua intimidade, mas com a dimensão que o assunto tomou, se sentiu na obrigação de se manifestar.
Em maio, o chef de cozinha concedeu uma entrevista ao programa Fantástico (Globo), em que deu mais detalhes sobre o seu namoro com Gugu. Ele contou que "teve uma relação baseada em muito amor, cumplicidade e na comunhão de vidas que eu tenho muito orgulho de ter vivido".

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"O maior sonho dele seria poder viver em um mundo sem preconceitos, sem julgamentos pela orientação sexual, em que as pessoas pudessem manifestar livremente o amor, sem sofrer qualquer tipo de consequência", declarou Thiago Salvático.
Guilherme Stangherlin, ex-marido de Thiago Salvático, com quem estava junto desde 2016, comentou sobre a atitude do empresário de trazer o caso com Gugu à tona. Segundo Stangherlin, o ex-marido estava apenas de olho na herança do apresentador. "Não sei aonde ele quer chegar com tudo isso. A minha família conhecia nossa relação, a família dele também", contou. "E aí ele vem em rede nacional falar o que falou. Está claríssimo para mim que ele estava atrás do dinheiro do Gugu", contou ao colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles.
Vale lembrar que Rose Miriam di Matteo foi tirada do inventário de Gugu Liberato por querer "tumultuar" o processo, segundo relatos encontrados no Diário Oficial Estadual e protocolados pela juíza Eliane da Câmara Leite Ferreira, da 1º Vara da Família e Sucessões.
Segundo a revista Veja, a mãe dos filhos de Gugu saiu do caso após o entendimento de que seria válido um documento que demonstraria a inexistência de união estável entre ela e Gugu. A magistrada aponta que esse documento, já analisado pelo Tribunal, afastaria a tese de que Rose Miriam tinha união estável com o apresentador.
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