Thiago Salvático posta foto com Gugu para lembrar 8 meses da morte

O chef Thiago Salvático e o apresentador Gugu Liberato Crédito: Reprodução/Instagram @salvatico.thiago

O chef de cozinha Thiago Salvático publicou uma foto nesta terça (21) ao lado do companheiro Gugu Liberato , morto em novembro de 2019, para lembrar o aniversário de oito meses desde a sua partida. O empresário poupou declarações e apenas usou como legenda um coração partido.

Atualmente residindo na Alemanha, onde é proprietário de duas sorveterias, Salvático tentou travar uma batalha na Justiça pedindo o reconhecimento da união estável homoafetiva com o apresentador e a partilha dos bens acumulados no período em que estiveram juntos -segundo ele, desde 2011. O chef disse que, desde a morte de Gugu, vinha buscando preservar sua intimidade, mas com a dimensão que o assunto tomou, se sentiu na obrigação de se manifestar.

Em maio, o chef de cozinha concedeu uma entrevista ao programa Fantástico (Globo), em que deu mais detalhes sobre o seu namoro com Gugu. Ele contou que "teve uma relação baseada em muito amor, cumplicidade e na comunhão de vidas que eu tenho muito orgulho de ter vivido".

"O maior sonho dele seria poder viver em um mundo sem preconceitos, sem julgamentos pela orientação sexual, em que as pessoas pudessem manifestar livremente o amor, sem sofrer qualquer tipo de consequência", declarou Thiago Salvático.

Vale lembrar que Rose Miriam di Matteo foi tirada do inventário de Gugu Liberato por querer "tumultuar" o processo, segundo relatos encontrados no Diário Oficial Estadual e protocolados pela juíza Eliane da Câmara Leite Ferreira, da 1º Vara da Família e Sucessões.