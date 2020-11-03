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Caon, capixaba namorado de Kalimann, comemora aniversário de prima no ES

Artista que também estava na Casa de Vidro do 'BBB 20' surgiu em Vitória degustando moqueca capixaba e postou vídeos no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 15:03

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 15:03

Daniel Caon, capixaba namorado de Kalimann, comemora aniversário de prima no ES
Daniel Caon, capixaba namorado de Kalimann, comemora aniversário de prima no ES Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA
Daniel Caon deixou os seguidores aguando em uma moqueca capixaba já nesta segunda (2), quando postou a iguaria capixaba em seus stories do Instagram. Na manhã desta terça (3), revelou um dos motivos pelos quais está passando por Vitória, capital do Espírito Santo
"Passando aqui para desejar uma ótima terça, ótima semana! Para quem não conhece, parte da família Caon. Manu, minha prima, aniversário dela hoje", falou ele, em gravação que também aparece com outro parente, Andre Caon. Por mais um ano de vida da prima, Emanuelly Caon, o artista aproveitou a visita no Estado e matou as saudades da família, como legendou no post do Instagram. 

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No horário do almoço desta terça (3), o namorado de Rafa Kalimann foi visto em restaurante de shopping de Vitória. 
O artista Daniel Caon e a prima, Emanuelly Caon
O artista Daniel Caon e a prima, Emanuelly Caon Crédito: Reprodução/Instagram @danielcaonoficial
O artista Daniel Caon e o primo, Andre Caon, em restaurante de Vitória (ES)
O artista Daniel Caon e o primo, Andre Caon, em restaurante de Vitória (ES) Crédito: Reprodução/Instagram @andrecaon

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