Caon, capixaba namorado de Kalimann, comemora aniversário de prima no ES

Daniel Caon deixou os seguidores aguando em uma moqueca capixaba já nesta segunda (2), quando postou a iguaria capixaba em seus stories do Instagram. Na manhã desta terça (3), revelou um dos motivos pelos quais está passando por Vitória, capital do Espírito Santo.
"Passando aqui para desejar uma ótima terça, ótima semana! Para quem não conhece, parte da família Caon. Manu, minha prima, aniversário dela hoje", falou ele, em gravação que também aparece com outro parente, Andre Caon. Por mais um ano de vida da prima, Emanuelly Caon, o artista aproveitou a visita no Estado e matou as saudades da família, como legendou no post do Instagram.
No horário do almoço desta terça (3), o namorado de Rafa Kalimann foi visto em restaurante de shopping de Vitória.