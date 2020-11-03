Caon, capixaba namorado de Kalimann, comemora aniversário de prima no ES

"Passando aqui para desejar uma ótima terça, ótima semana! Para quem não conhece, parte da família Caon. Manu, minha prima, aniversário dela hoje", falou ele, em gravação que também aparece com outro parente, Andre Caon. Por mais um ano de vida da prima, Emanuelly Caon, o artista aproveitou a visita no Estado e matou as saudades da família, como legendou no post do Instagram.