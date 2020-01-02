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Venceu o câncer!

Filho de Roberto Carlos, Dudu Braga faz última sessão de quimioterapia

Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos, terminou seu tratamento de quimioterapia contra o câncer na última terça (31)

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 09:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 09:21
O cantor Roberto Carlos e seu filho Dudu Braga Crédito: Reprodução/Instagram
Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos, comemorou nesta terça-feira (31) sua última sessão de quimioterapia. O músico publicou uma série de vídeo em seu Instagram em que aparece sorrindo, com balões e agradecendo às pessoas no hospital.
"Esse foi meu último dia de quimioterapia. Só uma palavra pode definir esse momento com essa equipe maravilhosa da oncologia do Hospital Albert Einstein. Gratidão! Feliz 2020 pra todo mundo", escreveu na legenda da publicação.
Braga descobriu o câncer em julho após sentir dores nas costas, e passou os últimos meses realizando uma série de sessões de quimioterapia e até cirurgia. "É uma pancada, dá impressão que acabou tudo. Todos ficaram muito abalados, minha mulher, meu pai", contou o músico durante o tratamento.
"Meu cabelo não caiu, mas não dá fugir do enjoo, prostração. Ainda estou sentindo um pouco dos efeitos colaterais, como falta de sensação nas mãos", afirmou.

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Por causa do tratamento, Braga suspendeu shows com a banda RC na Veia e suas palestras. Ele só manteve sua participação na programação da rádio Bandeirantes. 
Anteriormente, ele havia revelado que "só se considera a cura após cinco anos", e que é preciso fazer exames regulares durante esse período.

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