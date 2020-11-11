Marido de Ana Hickmann revela luta contra câncer: 'Tumor em metástase'

A apresentadora Ana Hickmann e o marido, o empresário Alexandre Correa Crédito: Reprodução/Instagram @ahickmann

Alexandre Correa, o marido de Ana Hickmann , usou as redes sociais para se manifestar sobre seu atual estado de saúde. Em vídeo de pouco mais de três minutos, o empresário disse que está passando por tratamento contra o câncer depois de descobrir um tumor, já em estado de metástase, entre o maxilar e a base do crânio.

"Tomei iniciativa de gravar esse vídeo após 24 dias do ocorrido porque já me reconheceram lá na oncologia do Hospital Albert Einstein por algumas vezes, agora eu tenho ido desde a semana passada todos os dias. Por conta da aparência da gente que começa a tomar ares de quem está em tratamento para câncer", começou ele.

E continuou: "No dia 17 de outubro, fui submetido a uma cirurgia para tirar um linfonódulo. O linfonódulo de fato era um tumor em metástase. O tumor estava deitado entre o maxilar e a base do crânio, bem grande, já em estado de metastase, ele foi retirado inteiro com sucesso e foi diagnosticado câncer".

Alexandre aproveitou o momento delicado para elogiar a amada. E disse: "Passo bem, graças a Deus estou conseguindo cuidar da minha família, dentro do possível. Claro que a Ana sendo Ana assumiu grande parte das minhas obrigações, muito valente, muito aguerrida essa minha esposa".