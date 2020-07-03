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Desabafou!

Mayra Cardi diz que descobriu 16 traições de Arthur Aguiar

Influenciadora, que é mãe de Sofia, fruto de seu relacionamento com o ator, desabafou em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 08:47

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 08:47

Arthur Aguiar, Mayra Cardi e a filha do casal, Sophia
Arthur Aguiar, Mayra Cardi e a filha do casal, Sophia Crédito: Reprodução/Instagram @mayracardi
Mayra Cardi acaba de revelar mais detalhes íntimos sobre seu relacionamento com Arthur Aguiar, que acabou recentemente. Em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, a influenciadora diz que descobriu 16 traições por parte do ator durante o tempo em que estiveram juntos. 
"Eu não quero que a minha filha tenha um relacionamento abusivo como eu tive. Não quero que ela sofra como eu sofri", diz ela, se referindo à filha, Sofia, de 1 ano de idade. 

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"Onde eu souber que ele está, eu não quero estar. Nunca mais, se Deus quiser..., mas eu não sou capaz de tirar ele do meu coração por causa de três anos escutando as mesmas mentiras... (Traições) que eu descobri, 16 vezes", reiterou. 

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