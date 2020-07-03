Mayra Cardi diz que descobriu 16 traições de Arthur Aguiar

"Eu não quero que a minha filha tenha um relacionamento abusivo como eu tive. Não quero que ela sofra como eu sofri", diz ela, se referindo à filha, Sofia, de 1 ano de idade.

"Onde eu souber que ele está, eu não quero estar. Nunca mais, se Deus quiser..., mas eu não sou capaz de tirar ele do meu coração por causa de três anos escutando as mesmas mentiras... (Traições) que eu descobri, 16 vezes", reiterou.