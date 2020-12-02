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Mayra Cardi diz que se arrepende de expor traições de Arthur Aguiar

'Depois que tudo se acertou, ele me pediu perdão como pessoa, ser humano, e não como esposo', revelou a ex-BBB
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 09:15

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 09:15

A modelo Mayra Cardi
A modelo Mayra Cardi Crédito: Reprodução/Instagram @mayracardi
Mayra Cardi, 37, afirmou que está arrependida de ter exposto as traições do ex-marido, Arthur Aguiar, 31. Em entrevista a Luciana Gimenez, a coach, empresária e ex-BBB afirmou que hoje não teria tomado a mesma atitude por achar que ele foi massacrado pela opinião pública.
"Entendo que há uma importância muito grande em trazer esses assuntos à tona porque muitas mulheres passam por relacionamentos tóxicos, abusivos e aceitam menos ou o que não merecem", avaliou. "Mas houve uma consequência."
"Lógico que eu estava sofrendo com tudo, falei aquelas coisas com várias finalidades", afirmou. "Só que me arrependo porque não consegui dimensionar a consequência que isso teria na vida dele."
"E o negócio virou uma bola de neve", contou. "As pessoas, no direito delas, acabaram querendo brincar de juízas: 'Vamos queimá-lo vivo, condenar a vida dele!'."
Cardi também contou por que decidiu perdoar o pai da filha dela, Sophia, de 2 anos. "Depois que tudo se acertou, ele me pediu perdão como pessoa, ser humano, e não como esposo", contou. "E quando decidi perdoar, foi uma questão muito minha comigo mesma."

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"Hoje ele é um super pai", garantiu. "Ele realmente mudou e as pessoas não acreditam, não aceitam. É muito difícil acreditarem na mudança, principalmente no caso dele que foi tão exposto."
A entrevista vai ao ar no Luciana By Night desta terça-feira (1º), a partir das 23h30, na RedeTV!.

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