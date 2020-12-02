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Polêmica sobre HIV

Ana Paula Valadão será investigada por homofobia após denúncia

'A situação, na forma em que foi narrada, caracteriza-se como 'discurso de ódio', diz a autora da denúncia

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 09:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 09:07
A cantora gospel Ana Paula Valadão
A cantora gospel Ana Paula Valadão Crédito: Reprodução/Instagram @anapaulavaladao
Ana Paula Valadão, 44, vai ser investigada por homofobia. O Ministério Público Federal acolheu uma denúncia contra a cantora gospel, que fez declarações relacionando homossexualidade e Aids. "Isso [a homossexualidade] não é normal", afirmou. "Deus criou o homem e a mulher e é assim que nós cremos."
"A Bíblia chama de qualquer opção contrária ao que Deus determinou de pecado", continuou. "E o pecado tem uma consequência que é a morte. Taí a Aids para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte e contamina as mulheres, enfim... Não é o ideal de Deus."

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A fala foi dita durante o Congresso Diante do Trono, em 2016. Contudo, neste ano ela voltou à tona após viralizar na internet. A reportagem tentou contato com a cantora, mas ainda não teve retorno.
Em setembro, após ver o vídeo com a declaração da cantora, o ativista LGBTI+ Agripino Magalhães fez uma denúncia ao MP de Belo Horizonte pedindo que o órgão apurasse crime de homofobia. Em novembro, o procurador Helder Magno da Silva determinou a abertura de inquérito contra a cantora.

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"Remonta à década de 1980 a narrativa da Aids como 'doença/câncer/peste gay' ou mesmo 'castigo de Deus', que se baseava na desinformação sobre o vírus e desconhecimento sobre a doença", escreveu no pedido. "Tal concepção, inclusive, foi há muito superada pelo conhecimento médico-científico."
"A situação, na forma em que foi narrada, caracteriza-se como 'discurso de ódio', restando ao Estado o dever de proteger as vítimas e responsabilizar os infratores, de maneira que essa atuação é ainda mais necessária no atual cenário brasileiro", prosseguiu.

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