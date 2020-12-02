Ana Paula Valadão será investigada por homofobia após denúncia

A cantora gospel Ana Paula Valadão Crédito: Reprodução/Instagram @anapaulavaladao

"A Bíblia chama de qualquer opção contrária ao que Deus determinou de pecado", continuou. "E o pecado tem uma consequência que é a morte. Taí a Aids para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte e contamina as mulheres, enfim... Não é o ideal de Deus."

A fala foi dita durante o Congresso Diante do Trono, em 2016. Contudo, neste ano ela voltou à tona após viralizar na internet. A reportagem tentou contato com a cantora, mas ainda não teve retorno.

Em setembro, após ver o vídeo com a declaração da cantora, o ativista LGBTI+ Agripino Magalhães fez uma denúncia ao MP de Belo Horizonte pedindo que o órgão apurasse crime de homofobia. Em novembro, o procurador Helder Magno da Silva determinou a abertura de inquérito contra a cantora.

"Remonta à década de 1980 a narrativa da Aids como 'doença/câncer/peste gay' ou mesmo 'castigo de Deus', que se baseava na desinformação sobre o vírus e desconhecimento sobre a doença", escreveu no pedido. "Tal concepção, inclusive, foi há muito superada pelo conhecimento médico-científico."