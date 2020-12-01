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Televisão

Silvia Abravanel volta ao comando do 'Bom Dia & Cia'

Há oito meses, atração estava sendo exibida apenas com desenhos animados

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 19:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 19:56
A apresentadora Silvia Abravanel
A apresentadora Silvia Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram @silviaabravanel
Silvia Abravanel voltou ao comando do Bom Dia & Cia, no SBT, após ficar oito meses longe do estúdio. Além das questões relacionadas à pandemia do novo coronavírus, a apresentadora esteve, em fevereiro, em uma 'saia justa' com um dos funcionários da equipe.
Ela chamou três companheiros de estúdio que estavam atrás das câmeras, durante o programa ao vivo, e teria dado uma bronca.
Nas redes sociais, o momento gerou repercussão, com uma maioria de comentários em tom crítico à apresentadora. Silvia Abravanel fez uma live no Instagram para explicar aos seguidores o contexto da história e desabafou: "Podem me xingar, podem me ofender, podem falar o que quiserem, de verdade. Podem fazer abaixo-assinado para eu sair do programa. Estou recebendo muitas ofensas e é o seguinte: eu não ligo para o teu julgamento. Eu não ligo. Eu respeito Deus."

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Na segunda-feira, 30, a filha de Silvio Santos voltou ao comando do programa, ao vivo, com todos os protocolos de segurança contra a covid-19. "Bom dia, bom dia, bom dia! Que delícia estar de volta aqui pra entrar na sua casa, pra gente brincar muito e se divertir. A nossa equipe aqui incrível, todo mundo de volta, graças à Deus. O telefone continua o mesmo, então já vai ligando pra poder ganhar muitos prêmios nessa roleta. Tudo igualzinho como estava há nove meses", vibrou a apresentadora.
No Instagram, Silvia Abravanel também comemorou o retorno da atração e a interação com as crianças. "É com um abraço de muita gratidão e carinho que encerro esse dia abençoado por Deus, de muitas maravilhosas emoções. Obrigada a todos que nos receberam com muito amor em seus lares, às famílias brasileiras. Obrigada, equipe", concluiu.
Um pouco antes da atração começar, Silvia Abravanel publicou um vídeo no camarim, com todos os profissionais devidamente equipados contra o novo coronavírus.

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