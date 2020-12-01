Silvia Abravanel volta ao comando do 'Bom Dia & Cia'

A apresentadora Silvia Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram @silviaabravanel

Silvia Abravanel voltou ao comando do Bom Dia & Cia, no SBT, após ficar oito meses longe do estúdio. Além das questões relacionadas à pandemia do novo coronavírus, a apresentadora esteve, em fevereiro, em uma 'saia justa' com um dos funcionários da equipe.

Ela chamou três companheiros de estúdio que estavam atrás das câmeras, durante o programa ao vivo, e teria dado uma bronca.

Nas redes sociais, o momento gerou repercussão, com uma maioria de comentários em tom crítico à apresentadora. Silvia Abravanel fez uma live no Instagram para explicar aos seguidores o contexto da história e desabafou: "Podem me xingar, podem me ofender, podem falar o que quiserem, de verdade. Podem fazer abaixo-assinado para eu sair do programa. Estou recebendo muitas ofensas e é o seguinte: eu não ligo para o teu julgamento. Eu não ligo. Eu respeito Deus."

Na segunda-feira, 30, a filha de Silvio Santos voltou ao comando do programa, ao vivo, com todos os protocolos de segurança contra a covid-19. "Bom dia, bom dia, bom dia! Que delícia estar de volta aqui pra entrar na sua casa, pra gente brincar muito e se divertir. A nossa equipe aqui incrível, todo mundo de volta, graças à Deus. O telefone continua o mesmo, então já vai ligando pra poder ganhar muitos prêmios nessa roleta. Tudo igualzinho como estava há nove meses", vibrou a apresentadora.

No Instagram, Silvia Abravanel também comemorou o retorno da atração e a interação com as crianças. "É com um abraço de muita gratidão e carinho que encerro esse dia abençoado por Deus, de muitas maravilhosas emoções. Obrigada a todos que nos receberam com muito amor em seus lares, às famílias brasileiras. Obrigada, equipe", concluiu.