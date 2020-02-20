Silvia Abravanel critica equipe ao vivo: 'Ficaram que nem idiotas?'

Silvia Abravanel, apresentadora do SBT e filha de Silvio Santos chamou atenção na manhã desta quarta-feira, 19, pela forma com a qual tratou funcionários da equipe de seu programa ao vivo, o Bom Dia e Cia.
Ela chamou três colegas de produção que estavam atrás das câmeras para aparecer: "Felipe, venha cá. Venha cá! Tadeu, venha cá. Robinho, venha cá. Por acaso você sabia que eu não viria trabalhar na segunda-feira porque eu estava em um compromisso?"
Aparentemente 'sem graça' diante do questionamento, os três negaram. Silvia Abravanel insistiu: "Você sabia ou você não sabia?!".
Na sequência, perguntou a outro funcionário, que estava fora da câmera: "Você não avisou, Fernando?!". Pouco depois, os três admitiram que sabiam sobre sua ausência na segunda-feira.
Silvia Abravanel continuou: "Vocês ficaram que nem idiotas andando pelo corredor? Só para saber! Um beijo para vocês [fazendo sinal de beijo e olhando para a câmera]..."
"A justificativa está dada e é isso que tem. Se metam na vida de outra pessoa porque ó, eu estou... [não completa a frase]", continuou.
Na sequência, a Filha de Silvio Santos interage com um personagem do cenário do programa e encerra: "Vamos brincar só para tirar esse ranço".
O E+ entrou em contato com a assessoria do SBT, que enviou a seguinte nota a respeito do episódio:
"Esclarecemos que todas a áreas envolvidas no programa foram informadas de que a apresentadora Silvia Abravanel não apresentaria a atração nessa segunda-feira, 17 de fevereiro. Portanto, a emissora exibiu desenhos. Fato esse comprova que a nota publicada no TV Foco, gerador do conflito, é inverídica. Quanto ao comportamento da mesma posteriormente, o SBT não irá se pronunciar."