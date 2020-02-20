Ex de Al Pacino diz que se separou por diferença de idade

Al Pacino e a ex-namorada, Meital Dohan Crédito: Reprodução/Instagram @stoppapressarna

A atriz israelense Meital Dohan confirmou que terminou o namoro com o ator Al Pacino após quase dois anos no relacionamento.

Segundo ela, a diferença de idade foi o principal fator que levou ao fim do relacionamento. Meital possui 40 anos, enquanto Al Pacino tem 79.

"É difícil estar com um homem tão velho, mesmo sendo o Al Pacino. A diferença de idade é, sim, difícil. Tentei negar, mas agora ele se tornou um idoso, para ser honesta", disse a atriz em entrevista para a revista israelense Laisha na terça-feira, 18.

O casal foi visto junto pela última vez na estreia do filme O Irlandês, em que Al Pacino atua. O ator chegou a ser indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, e compareceu à cerimônia de premiação sozinho, o que gerou rumores sobre um possível término.

Durante a entrevista, quando foi falado que Meital pelo menos "ficou com alguns presentes bonitos", a atriz negou e fez uma brincadeira: "ele [Al Pacino] só me comprou flores. Como posso dizer educadamente que ele não gosta de gastar dinheiro?".