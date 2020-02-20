Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Tão velho"

Ex de Al Pacino diz que se separou por diferença de idade

A atriz Meital Dohan falou sobre o fim da relação em uma entrevista para uma revista israelense; o ator é 39 anos mais velho do que a ex-namorada

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 08:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 08:08
Al Pacino e a ex-namorada, Meital Dohan Crédito: Reprodução/Instagram @stoppapressarna
A atriz israelense Meital Dohan confirmou que terminou o namoro com o ator Al Pacino após quase dois anos no relacionamento.
Segundo ela, a diferença de idade foi o principal fator que levou ao fim do relacionamento. Meital possui 40 anos, enquanto Al Pacino tem 79.
"É difícil estar com um homem tão velho, mesmo sendo o Al Pacino. A diferença de idade é, sim, difícil. Tentei negar, mas agora ele se tornou um idoso, para ser honesta", disse a atriz em entrevista para a revista israelense Laisha na terça-feira, 18.
O casal foi visto junto pela última vez na estreia do filme O Irlandês, em que Al Pacino atua. O ator chegou a ser indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, e compareceu à cerimônia de premiação sozinho, o que gerou rumores sobre um possível término.

Veja Também

Morre o cineasta José Mojica Marins, o Zé do Caixão

Larissa Manoela confirma sua contratação pela Globo após meses de rumores

Morte de Bibi Ferreira faz um ano e dama do teatro ganha fotobiografia

Durante a entrevista, quando foi falado que Meital pelo menos "ficou com alguns presentes bonitos", a atriz negou e fez uma brincadeira: "ele [Al Pacino] só me comprou flores. Como posso dizer educadamente que ele não gosta de gastar dinheiro?".
Apesar do término, Meital destacou que ainda ama o ator, e que busca manter uma boa relação com ele: "estou feliz por esse relacionamento ter acontecido entre nós e espero que continuemos sendo bons amigos".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados