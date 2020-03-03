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Polêmica!

Silvia Abravanel retorna ao 'Bom Dia e Cia' e diz que voltou para ficar

Apresentadora desistiu de sair da atração após polêmica

Publicado em 03 de Março de 2020 às 08:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 08:25
A apresentadora Silvia Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram @silviaabravanel
A apresentadora Silvia Abravanel desistiu de pedir demissão do Bom Dia e Cia (SBT) após a polêmica na qual se envolveu. A ideia dela era deixar o comando da atração, mas resolveu mudar de ideia. "Voltei para ficar".
Nesta segunda-feira (2), ela comandou ao vivo o programa do SBT e fez um desabafo logo no início. 
"Estou de volta e não saio mais, porque vocês precisam de mim e eu preciso de vocês. Sei que vocês pediram minha volta e eu voltei agora para ficar. Graças a Deus, a minha equipe maravilhosa, que me apoiou nesse tempo que estive pensando, conversando com a família. Muito obrigado por todas as palavras de carinho", disse.
Tudo aconteceu depois de ela ter entrado em uma polêmica ao chamar parte de sua equipe para a frente das câmeras e perguntar a ela sobre sua folga na última semana. A atitude foi encarada por algumas pessoas como um constrangimento público, já que a atração era ao vivo.

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Silvia tirou uma semana de descanso a partir de sexta-feira (21). Ela conversou com o pai, Silvio Santos, em Orlando (EUA), e ele não teria aceito o pedido de demissão.
Em sua ausência, desenhos substituíram as entradas ao vivo da apresentadora no Bom Dia e Cia.

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