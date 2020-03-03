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Doença bacteriana

Paulo Vieira, do 'Fora de Hora', é internado com meningite no Rio

Programa Fora de Hora com o comediante desta terça (3) já estava gravado

Publicado em 03 de Março de 2020 às 08:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 08:18
Paulo Vieira na bancada do Fora de Hora Crédito: Estevam Avellar/Divulgação
O comediante e apresentador do Fora de Hora (Globo) Paulo Vieira está internado no Rio. Segundo a colunista Patrícia Kogut, ele se trata de uma meningite bacteriana. O apresentador mostrou em sua rede social que passa por procedimentos em um hospital e fez piadas. Ainda não há previsão de alta.
"Que hospital maravilhoso que a gente chama a enfermeira para pedir senha do Wi-Fi. Cheio de 'Good doctor'", disse ele ainda no domingo (1º) em referência à série da Globoplay.
De acordo com a Globo, a internação do humorista não vai alterar a exibição do Fora de Hora desta terça-feira (3), já que a atração está totalmente gravada. A direção da emissora aguarda informações sobre o estado de saúde do ator para roteirizar o programa da semana que vem.

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Ancorado pelos atores Paulo Vieira e Renata Gaspar, o programa faz sátiras e paródias para falar de assuntos atuais, como uma crônica semanal, que vai ao ar às terças-feiras após o Big Brother Brasil. Conta também com um "time de repórteres", dentre eles Marcelo Adnet, Júlia Rabello, Caito Mainier, Luís Lobianco e Marcius Melhem.

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