Patrícia Abravanel fala de traição e gera polêmica: "Tem que perdoar"

A apresentadora Patrícia Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram @patriciaabravanel

Patrícia Abravanel voltou a causar polêmica neste domingo (13), ao falar sobre traição no Programa Silvio Santos, no SBT. A bonita deu uma opinião no mínimo questionável quando o pai deu início ao "Jogo dos Pontinhos".

Durante o programa, o dono do SBT pergunta aos participantes de "é normal uma mulher que ama o marido mas saiu uma vez com o rapaz... É normal o marido continuar com ela?". Helen Ganzarolli defendeu a separação: "Se não estava feliz com o marido que se separasse dele".

Mas a herdeira da emissora não gostou tanto assim do que disse a colega e começou: "Aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra. Até parece, ela tá se fazendo de bonitona. É a única santa do pau oco. Nunca chifrei, mas acho que o casamento... não sei o que é um casamento de 40, 25 anos. Mas se cai em tentação tem que perdoar. Se ela se arrependeu tem que perdoar", defendeu a apresentadora. Hellen discordou da opinião, e Patrícia continuou: "Então vai ficar sozinha a vida inteira. Vai ficar encalhada. É um Titanic, um navio bem bonito, maravilhosa, e tá encalhada".