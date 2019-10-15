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Patrícia Abravanel fala de traição e gera polêmica: "Tem que perdoar"

Apresentadora vive casamento à distância e falou que "quem nunca pecou que atire a primeira pedra" ao tocar no assunto traição, durante o programa do pai, Silvio Santos, no SBT

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 07:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2019 às 07:58
A apresentadora Patrícia Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram @patriciaabravanel
Patrícia Abravanel voltou a causar polêmica neste domingo (13), ao falar sobre traição no Programa Silvio Santos, no SBT. A bonita deu uma opinião no mínimo questionável quando o pai deu início ao "Jogo dos Pontinhos". 
Durante o programa, o dono do SBT pergunta aos participantes de "é normal uma mulher que ama o marido mas saiu uma vez com o rapaz... É normal o marido continuar com ela?". Helen Ganzarolli defendeu a separação: "Se não estava feliz com o marido que se separasse dele".
Mas a herdeira da emissora não gostou tanto assim do que disse a colega e começou: "Aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra. Até parece, ela tá se fazendo de bonitona. É a única santa do pau oco. Nunca chifrei, mas acho que o casamento... não sei o que é um casamento de 40, 25 anos. Mas se cai em tentação tem que perdoar. Se ela se arrependeu tem que perdoar", defendeu a apresentadora. Hellen discordou da opinião, e Patrícia continuou: "Então vai ficar sozinha a vida inteira. Vai ficar encalhada. É um Titanic, um navio bem bonito, maravilhosa, e tá encalhada".

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Patrícia é casada com o deputado federal Fábio Faria e é mãe de Pedro, de 5 anos, Jane, de 1 ano e 9 meses, e Senor, de 5 meses. A apresentadora enfrenta um casamento à distância, já que o marido passa parte da semana em Brasília. 

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