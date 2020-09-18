Após capixaba, sobrinho de Malafaia rebate Valadão por polêmica de HIV

E continuou: "Cometer um crime sim é uma vergonha. Ser preconceituosa é uma vergonha. Ser irresponsável ao ponto de afirmar coisas que vai contra todos os estudos existentes até aqui é uma vergonha. Já ser casado com um homem que vive com o vírus, é meu maior orgulho. Porque graças a Deus e a esse homem, eu desfruto do amor mais lindo, verdadeiro e puro todos os dias".