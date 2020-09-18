Após capixaba, sobrinho de Malafaia rebate Valadão por polêmica de HIV

Rodrigo Malafaia, o sobrinho-neto de Silas Malafaia, usou o Twitter para fazer um desabafo em resposta às declarações homofóbicas da cantora gospel Ana Paula Valadão. Em recente aparição, a pastora disse que "Aids é uma doença gay" e que "a comunidade LGBT+ comete crimes por suas relações homoafetivas".
No Twitter, o modelo escreveu: "Viver com HIV não é um castigo! Nem para nós homossexuais, nem para heterossexuais, nem para ninguém. Viver com HIV é viver se cuidando e lidando com o vírus de forma responsável. E não, não é uma vergonha...".
E continuou: "Cometer um crime sim é uma vergonha. Ser preconceituosa é uma vergonha. Ser irresponsável ao ponto de afirmar coisas que vai contra todos os estudos existentes até aqui é uma vergonha. Já ser casado com um homem que vive com o vírus, é meu maior orgulho. Porque graças a Deus e a esse homem, eu desfruto do amor mais lindo, verdadeiro e puro todos os dias".
O desabafo de Rodrigo veio depois do post que o consultor de moda e desenhista capixaba Bernardo Matos fez. Como revelou a Coluna Pedro Permuy nesta quinta (17), o profissional do Espírito Santo usou a influência na internet para debater o assunto após as falas da cantora gospel. Aos 24 anos, ele decidiu assumir publicamente ser portador do HIV e falou sobre o dia a dia.