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Televisão

Philipe Lemos estreia na GloboNews e fala da vida no RJ: 'Incrível'

Além de realizar entradas ao vivo em telejornais nacionais, o jornalista também participará do rodízio de apresentadores aos sábados

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 14:00
Philipe Lemos em reportagem sobre a Covid-19 no Rio de Janeiro: estreia na Globo News
Philipe Lemos em reportagem sobre a Covid-19 no Rio de Janeiro: estreia na GloboNews Crédito: William Correa
No Rio de Janeiro para um intercâmbio profissional de 30 dias, Philipe Lemos estreou no jornalismo da GloboNews nesta quarta-feira (16), com uma matéria para o jornal "Edição das 10", apresentado por Raquel Novaes
Em pauta, a ocupação dos leitos de UTI para o tratamento de pacientes infectados pela Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. O link, ao vivo, foi feito em frente ao Hospital Miguel Couto, na zona sul da capital carioca.
"Foi um ótimo começo. Já cheguei conhecendo a realidade dos cariocas. Com a pandemia do coronavírus longe de acabar, o momento é difícil para o país. Não é diferente aqui no Rio de Janeiro. Viver essa experiencia vai enriquecer muito minha bagagem profissional. To conhecendo mais um capítulo da história e por outro ângulo. Para um jornalista, isso é incrível", avalia o apresentador do "ES1", da TV Gazeta
"No meu primeiro dia, também fiquei fazendo trabalhos internos, me inteirando sobre a rotina da redação e as principais demandas jornalísticas", acrescenta o repórter, que, além de realizar entradas ao vivo em telejornais nacionais, também participará do rodízio de apresentadores aos sábados. Philipe Lemos está escalado para entradas ao vivo nos programas "GloboNews Em Ponto" (de 6h às 9h) e "Edição das 10" (de 9h às 13h). 

COTIDIANO

Durante sua estadia no Rio de Janeiro, Lemos também pretende aproveitar as belezas da capital carioca. "Em minhas (poucas) folgas, quero andar muito de bicicleta, em contato direto com a natureza, especialmente fazendo exercícios na praia. Quero sentir essa experiência com intensidade, vivendo o cotidiano do carioca", informa. 

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Para quem está perguntando sobre os gatinhos Kiki e Leozinho, que moram com Philipe em Vitória, eles também estão "turistando" pelo Rio de Janeiro. "Lógico que eles vieram comigo (risos). Tenho um compromisso social com eles, pois foram resgatados. Além disso, os bichinhos são uma forma de me sentir mais perto do Espírito Santo. Assim, a saudade vai ser menor". brinca.  
A previsão é que Philipe Lemos retorne à bancada do "ES1" em cerca de 30 dias. Durante esse período, o jornal da TV Gazeta será apresentado apenas por Rafa Marquezini.

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