Philipe Lemos estreia na GloboNews e fala da vida no RJ: 'Incrível'

Philipe Lemos em reportagem sobre a Covid-19 no Rio de Janeiro: estreia na GloboNews Crédito: William Correa

Rio de Janeiro para um , Philipe Lemos estreou no jornalismo da GloboNews nesta quarta-feira (16), com uma matéria para o jornal "Edição das 10", apresentado por Raquel Novaes. Nopara um intercâmbio profissional de 30 dias estreou no jornalismo danesta quarta-feira (16), com uma matéria para o jornalapresentado por

Em pauta, a ocupação dos leitos de UTI para o tratamento de pacientes infectados pela Covid-19 no estado do Rio de Janeiro. O link, ao vivo, foi feito em frente ao Hospital Miguel Couto, na zona sul da capital carioca.

"Foi um ótimo começo. Já cheguei conhecendo a realidade dos cariocas. Com a pandemia do coronavírus longe de acabar, o momento é difícil para o país. Não é diferente aqui no Rio de Janeiro. Viver essa experiencia vai enriquecer muito minha bagagem profissional. To conhecendo mais um capítulo da história e por outro ângulo. Para um jornalista, isso é incrível", avalia o apresentador do "ES1", da TV Gazeta.

"No meu primeiro dia, também fiquei fazendo trabalhos internos, me inteirando sobre a rotina da redação e as principais demandas jornalísticas", acrescenta o repórter, que, além de realizar entradas ao vivo em telejornais nacionais, também participará do rodízio de apresentadores aos sábados. Philipe Lemos está escalado para entradas ao vivo nos programas "GloboNews Em Ponto" (de 6h às 9h) e "Edição das 10" (de 9h às 13h).

COTIDIANO

Durante sua estadia no Rio de Janeiro, Lemos também pretende aproveitar as belezas da capital carioca. "Em minhas (poucas) folgas, quero andar muito de bicicleta, em contato direto com a natureza, especialmente fazendo exercícios na praia. Quero sentir essa experiência com intensidade, vivendo o cotidiano do carioca", informa.

Para quem está perguntando sobre os gatinhos Kiki e Leozinho, que moram com Philipe em Vitória, eles também estão "turistando" pelo Rio de Janeiro. "Lógico que eles vieram comigo (risos). Tenho um compromisso social com eles, pois foram resgatados. Além disso, os bichinhos são uma forma de me sentir mais perto do Espírito Santo. Assim, a saudade vai ser menor". brinca.