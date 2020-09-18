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Quis sensualizar

Vitão é criticado ao posar sem camisa e exibir corpão: 'Talarico'

Namorado de Luísa Sonza acabou sendo criticado ao tentar sensualizar exibindo o shape na web e internautas reviveram polêmica com Whindersson Nunes

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 09:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 09:13
O cantor Vitão
O cantor Vitão Crédito: Globo/Divulgação
O cantor Vitão compartilhou nas redes um clique para lá de ousado. Sem camisa, o artista surgiu na web exibindo o corpão. 
O namorado de Luísa Sonza, apesar dos elogios, também recebeu uma chuva de críticas que ainda são espelho de ressentimentos que ficaram nos internautas após a cantora terminar com Whindersson Nunes e engatar romance com Vitão. 
"Talarico", escreveu um seguidor. Outro soltou: "Muito franguinho, vai malhar". "A gente está pobre e o Vitão está aí, rico", observou mais uma. 

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"Sei nem o que te dizer, rapaz", comentou a própria Luísa, que ignorou os haters da publicação.

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