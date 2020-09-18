Vitão é criticado ao posar sem camisa e exibir corpão: 'Talarico'

O cantor Vitão compartilhou nas redes um clique para lá de ousado. Sem camisa, o artista surgiu na web exibindo o corpão.
O namorado de Luísa Sonza, apesar dos elogios, também recebeu uma chuva de críticas que ainda são espelho de ressentimentos que ficaram nos internautas após a cantora terminar com Whindersson Nunes e engatar romance com Vitão.
"Talarico", escreveu um seguidor. Outro soltou: "Muito franguinho, vai malhar". "A gente está pobre e o Vitão está aí, rico", observou mais uma.
"Sei nem o que te dizer, rapaz", comentou a própria Luísa, que ignorou os haters da publicação.