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Televisão

Vitão nega que participará do 'Dança dos Famosos'

Após saída de Henri Castelli, cantor nega que substituirá o ator no reality musical

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 08:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 08:13
O cantor Vitão
O cantor Vitão Crédito: Reprodução/Instagram @vitao
Vitão negou nesta quinta-feira, 17, que substituirá o ator Henri Castelli no programa Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão.
Procurada pelo Estadão, a assessoria de imprensa do cantor negou as informações de que ele estava cotado para a atração e que participaria da competição musical no lugar do ator.
No último domingo, 13, durante a estreia da 17ª edição do reality, a ausência de Castelli, 42 anos, chamou a atenção do público. O anúncio de que ele não continuaria no programa foi feito por Faustão, que não falou mais detalhes.

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No dia seguinte, Henri compartilhou uma série de stories explicando que há dois meses atrás quebrou o tornozelo e seu médico, junto com a direção da TV Globo, acharam melhor que ele não participasse desta edição.
"Eu e meu médico tentamos de tudo para recuperar em tempo recorde, mas, infelizmente, para preservar [e evitar uma] nova lesão, achamos por bem poupar! Eu estou ótimo! Só mesmo prevenção", comentou o ator, ressaltando que tem vontade de participar do quadro há 15 anos.
Segundo a Rede Globo, o novo participante será anunciado no próximo domingo, 20.
Neste ano, a Dança dos Famosos traz nomes como Bruno Belutti, Zé Roberto, André Gonçalves, Felipe Titto, Marcelo Serrado, Danielle Winits, Luiza Possi, Lucy Ramos, Guta Stresser, Isabeli Fontana e Giullia Buscacio.

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