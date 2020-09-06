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Faustão anuncia time completo da 'Dança dos Famosos 2020'

Confira os nomes dos outros seis competidores que vão encarar o quadro; as apresentações começam a partir do próximo dia 13

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2020 às 20:10
Conheça os 12 participantes do 'Dança dos Famosos 2020'
Conheça os 12 participantes do 'Dança dos Famosos 2020' Crédito: Divulgação/Rede Globo
O Domingão do Faustão anunciou, neste domingo (6), os seis participantes que ainda não haviam sido confirmados para a "Dança dos Famosos 2020". São eles: Luiza Possi, 36, cantora; André Gonçalves, 44, ator,; Lucy Ramos, 37, atriz; Felipe Titto, 33, ator e apresentador; Guta Stresser, 47, atriz; e Marcelo Serrado, 53, ator.
Na semana passada, seis nomes já tinham sido divulgados no próprio programa: Bruno Belutti, Danielle Winits, Giulia Buscacio, Henri Castelli, Isabeli Fontana e Zé Roberto.
A disputa entre famosos pelo título de melhor dançarino do quadro está em sua 17ª edição. O vencedor da edição 2019 foi Kaysar Dadour, ator e ex-BBB. Entre os vencedores das edições anteriores estão Paolla Oliveira, Rodrigo Hilbert, Christiane Toroloni, Viviane Araújo e Marcello Melo Jr., entre outros.
No ar, Faustão afirmou que a disputa começará a ser exibida a partir do dia 13 de setembro. Nesse dia, devem ser montados os pares de famosos com seus respectivos professores.
O apresentador também antecipou no ar que, em 2021, César Menotti, da dupla César Menotti e Fabiano, será um dos participantes. Nesta semana, o cantor afirmou que foi cortado do quadro por causa do sobrepeso.

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