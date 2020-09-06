Faustão anuncia time completo da 'Dança dos Famosos 2020'

Conheça os 12 participantes do 'Dança dos Famosos 2020' Crédito: Divulgação/Rede Globo

O Domingão do Faustão anunciou, neste domingo (6), os seis participantes que ainda não haviam sido confirmados para a "Dança dos Famosos 2020". São eles: Luiza Possi, 36, cantora; André Gonçalves, 44, ator,; Lucy Ramos, 37, atriz; Felipe Titto, 33, ator e apresentador; Guta Stresser, 47, atriz; e Marcelo Serrado, 53, ator.

Na semana passada, seis nomes já tinham sido divulgados no próprio programa: Bruno Belutti, Danielle Winits, Giulia Buscacio, Henri Castelli, Isabeli Fontana e Zé Roberto.

A disputa entre famosos pelo título de melhor dançarino do quadro está em sua 17ª edição. O vencedor da edição 2019 foi Kaysar Dadour, ator e ex-BBB. Entre os vencedores das edições anteriores estão Paolla Oliveira, Rodrigo Hilbert, Christiane Toroloni, Viviane Araújo e Marcello Melo Jr., entre outros.

No ar, Faustão afirmou que a disputa começará a ser exibida a partir do dia 13 de setembro. Nesse dia, devem ser montados os pares de famosos com seus respectivos professores.