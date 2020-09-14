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Famosos

Henri Castelli explica motivo de sua saída da 'Dança dos Famosos'

Ator publicou fotos de seu tornozelo após cirurgia por conta de um acidente sofrido há dois meses

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 20:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 20:24
O ator Henri Castelli
O ator Henri Castelli Crédito: Instagram/@henricastelli
O ator Henri Castelli, que estava no elenco da 17ª edição da Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, explicou o motivo de sua desistência da atração. No domingo, 13, Fausto Silva anunciou sua saída, sem dar maiores detalhes.
"Tive um problema no meu tornozelo. Um acidente há dois meses. Quebrei o tornozelo e fui operado no Albert Einstein. Meu médico, junto com a direção da TV Globo, acharam melhor eu não participar esse ano para preservar minha saúde", comentou Henri, em stories no Instagram, ressaltando que tem vontade de participar do quadro há 15 anos.
Em seguida, Castelli concluiu: "Eu e meu médico tentamos de tudo para recuperar em tempo recorde, mas, infelizmente, para preservar [evitar uma] nova lesão, achamos por bem poupar! Eu estou ótimo! Só mesmo prevenção".

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Em 2020, a Dança dos Famosos traz nomes como Bruno Belutti, Zé Roberto, André Gonçalves, Felipe Titto, Marcelo Serrado, Danielle Winits, Luiza Possi, Lucy Ramos, Guta Stresser, Isabeli Fontana e Giullia Buscacio. Um novo participante, substituto de Henri Castelli, será anunciado no próximo domingo, 20.
O vencedor da última temporada foi Kaysar Dadour, ator e ex-BBB. Outros ganhadores de edições anteriores são Paolla Oliveira, Rodrigo Hilbert, Christiane Torloni, Viviane Araújo e Marcello Melo Jr.

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