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Lucas Lucco revela que esposa está grávida

Cantor e Lorena Carvalho haviam perdido uma gestação em 2019

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 09:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 09:05
Lucas Lucco e a esposa, Lorena, anunciam gravidez
Lucas Lucco e a esposa, Lorena, anunciam gravidez Crédito: Instagram/@lucaslucco
O cantor Lucas Lucco, 29, e a esposa, Lorena Carvalho, 27, estão grávidos. O artista revelou que ambos esperam seu primeiro herdeiro.
"Vou ser pai! Sim, caros amigos, eu já estou vivendo um sonho. Já vai fazer algum tempo que eu estou na ansiedade para contar essa novidade para vocês. Eu estou completamente obstinado a ser o melhor pai desse mundo. Peço que vibrem por saúde, amor e paz", escreveu ele no Instagram com a imagem do teste.
Alguns amigos famosos os parabenizaram pela notícia, dentre eles a cantora Lauana Prado. "Uaaau! Vem mais um marombinha por aí! Deus abençoe essa vidinha que está por vir".
Em outubro de 2019, Lorena sofreu um aborto espontâneo. Ela estava grávida de dez semanas do primeiro filho do casal. "Queridos, peço que leiam o texto com atenção e carinho. Nosso querido filhinho permaneceu conosco durante dez semanas. Ouvimos o coraçãozinho e isso nos encheu de alegria. Mas, pela vontade de Deus, hoje, não ouvimos mais os seus batimentos", escreveu ela à época.
No começo de setembro, Lucco divulgou fotos do seu casamento no civil com Lorena Carvalho que foi realizado no dia 27 de agosto, na casa em que eles moram em Uberlândia (MG). Carvalho havia sido surpreendida em 23 de agosto de 2019 com o pedido de casamento feito por Lucco .

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"Para mim, é uma grande honra ter essa mulher como minha esposa e um presente inestimável ter o seu amor. Um passo importante para construção da nossa família. Obrigado por este e por todos os dias vividos ao seu lado! Que Deus nos abençoe e guarde a nossa casa, te amo", escreveu ele na legenda das imagens.
À revista Caras, Lucco afirmou que por causa da pandemia do novo coronavírus, a cerimônia contou com a presença de apenas dez familiares, sendo que todos foram testados para a Covid-19. "Difícil mesmo foi não podermos ter a presença dos nossos avós. Ainda vamos fazer um jantar só para eles, daqui a algum tempo", afirmou.

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