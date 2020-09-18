Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Desabafo

'Queria esfolar a cabeça dele no asfalto', diz Mayra Cardi sobre Arthur Aguiar

Ex-BBB e influenciadora digital esteve no The Noite com Danilo Gentili

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 09:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 09:07
Arthur Aguiar e Mayra Cardi
Arthur Aguiar e Mayra Cardi Crédito: Reprodução/Instagram
Mayra Cardi, 37, falou sobre o final do casamento com Arthur Aguiar, 31, durante participação no programa The Noite com Danilo Gentili, do SBT. A ex-BBB e influenciadora digital contou que sentiu muita raiva das traições que descobriu.
"Nunca pensei em matar no sentido literal, mas queria catar a cabeça dele e dar uma esfolada no asfalto, não vou mentir. Queria", afirmou. "É a dor de uma mulher extremamente traída. Mas isso naqueles momentos de maior sofrimento, em que chegavam coisas muito pesadas. Dali a 10 minutos passava."
Cardi contou que não sabia das traições durante o casamento e só descobriu por causa do aviso de uma amiga, que lhe enviou as provas.
"Não posso falar o nome, porque ela é famosa", despistou. "Mas uma grande amiga minha me mandou e se não fosse ela, eu não tinha me separado... Ele nem sabe até hoje quem foi e ninguém vai saber."

Veja Também

Filho de Mayra Cardi detona Arthur Aguiar: "Não faz o bem"

Mayra Cardi diz que perdoou Arthur Aguiar e pede desculpas a ele por "duras palavras"

Mayra Cardi é proibida de citar o nome do ex, Arthur Aguiar

Ela ainda disse o que acha das mulheres com quem o ex tinha se relacionado. "Sair com homem casado não é bacana, mas eu não era casada com elas", avaliou. "Eu era casada com ele. Não vou indagar a atitude e caráter delas, tanto que não fiquei com raiva de absolutamente nenhuma."
A entrevista foi ao ar na madrugada desta quinta-feira (17) para sexta-feira (18).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados