Mariana Rios diz que aborto espontâneo a ajudou descobrir doença autoimune perigosa

A atriz Mariana Rios Crédito: Divulgação

Mariana Rios, 35, compartilhou um vídeo emocionante e pessoal em suas redes sociais nesta segunda-feira (30). A atriz que no mesmo dia anunciou o fim do seu noivado com o empresário Lucas Kalil, decidiu explicar o motivo que a fez sofrer um aborto espontâneo em julho deste ano.

Na gravação, Rios afirma que decidiu voltar no assunto porque ainda recebe mensagens de mulheres que sofrem com a dor da perda. Por isso, ela quis compartilhar mais a fundo o seu processo de superação e investigação sobre o aborto.

Com a ajuda de médicos e profissionais, a atriz e cantora passou por uma bateria de exames e descobriu o que a levou perder seu filho. "Descobri um anticorpo, de nível altíssimo no meu organismo, de uma doença autoimune que provoca aborto", diz a artista na publicação.

Rios afirma se sentir agradecida por ter descoberto a doença autoimune. "Se eu não tivesse perdido não teria feito essa investigação e poderia ter acontecido uma fatalidade, algo bem mais grave como uma trombose ou embolia pulmonar", completa ela. "Ou até de repente eu não estar mais aqui com vocês."

Logo em seguida, Mariana Rios inicia um discurso positivo e motivacional. Para ela, tudo na vida tem um propósito e é preciso confiar nisso. "São sinais da vida, olhar para os acontecimentos com uma certa expansão de pensamento."

Mariana Rios estava noiva do empresário Lucas Kalil desde novembro de 2018. No final de maio, ela contou que teve de cancelar o casamento por causa da pandemia do novo coronavírus. Na ocasião, ela disse que uma nova data ainda não tinha sido definida, mas que isso não era um problema.

Dois meses depois, em julho, Rios anunciou sua gravidez através de uma foto em que exibia a sua barriga. "Julho! O mês em que eu agradeço o privilégio de ter nascido e renascer a cada ano. Você sempre chega trazendo vida. Mas dessa vez você trouxe o presente mais lindo do mundo: outro coração batendo dentro de mim."