Thammy Miranda lamenta manifestações contra aborto de menina do ES

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TEMOS QUE PROTEGER A MENINA DE 10 ANOS! Situações como essa só nos mostram a importância de lutar para que tenhamos muitas medidas protetivas a mais, por leis mais rigorosas e nisso quero colocar minha determinação. Precisamos garantir, por meio de leis e ações, mais proteção preventiva para as mulheres e crianças!!!