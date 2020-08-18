Thammy Miranda lamenta manifestações contra aborto de menina do ES

Thammy Miranda decidiu se pronunciar sobre o caso da menina de 10 anos de idade que ficou grávida após recorrentes estupros do tio em São Mateus, Espírito Santo. Assim como outras personalidades, o filho de Gretchen se manifestou contra os extremistas que se posicionaram contra a interrupção da gravidez.
"Tem gente que tem coragem de fazer manifestação para que essa criança indefesa, frágil, tenha o filho. É inacreditável. Uma falta de respeito, de humanidade, de amor. É absurdo. Ela já está passando por uma situação tão difícil", disse ele.
Em seguida, continuou: ""A lei já é muito clara. Em situações como esta, (o aborto) é direito da vítima. Não é qualquer patota ideológica que deve dizer o que ela deve fazer. Tem que ter compaixão, solidariedade. É a vida de uma criança acometida por um crime brutal".