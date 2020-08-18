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"Absurdo"

Thammy Miranda lamenta manifestações contra aborto de menina do ES

Filho de Gretchen ficou indignado ao ver extremistas criticando interrupção da gravidez da menina do Espírito Santo que ficou grávida aos 10 anos após estupros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 08:23

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 08:23

O influencer Thammy Miranda
O influencer Thammy Miranda Crédito: Reprodução/Instagram @thammymiranda
Thammy Miranda decidiu se pronunciar sobre o caso da menina de 10 anos de idade que ficou grávida após recorrentes estupros do tio em São Mateus, Espírito Santo. Assim como outras personalidades, o filho de Gretchen se manifestou contra os extremistas que se posicionaram contra a interrupção da gravidez
"Tem gente que tem coragem de fazer manifestação para que essa criança indefesa, frágil, tenha o filho. É inacreditável. Uma falta de respeito, de humanidade, de amor. É absurdo. Ela já está passando por uma situação tão difícil", disse ele. 

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Em seguida, continuou: ""A lei já é muito clara. Em situações como esta, (o aborto) é direito da vítima. Não é qualquer patota ideológica que deve dizer o que ela deve fazer. Tem que ter compaixão, solidariedade. É a vida de uma criança acometida por um crime brutal".

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